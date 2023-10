Qualifikation zur Fußball-EM 2024 Ukraine weiter mit guten Chancen auf EM-Teilnahme Stand: 14.10.2023 17:23 Uhr

Die Ukraine hat nach einem Sieg gegen Nordmazdonien weiter gute Chancen auf die Teilnahme an der Fußball-EM im kommenden Jahr in Deutschland.

Die Auswahl von Trainer Serhij Rebrow gewann am Samstag (14.10.2023) in Prag mit 2:0 (1:0) gegen Nordmazedonien und schob sich in der Gruppe C zumindest vorübergehend an Italien vorbei auf Rang zwei. Der Europameister kann am Abend (20.45 Uhr) gegen Schlusslicht Malta wieder vorbeiziehen.

Heorhij Sudakow (30.) und Alexander Karawajew (90.+5) erzielten die Treffer für die Ukrainer, die nach sechs Spielen in der Fünfergruppe mit zehn Punkten drei Zähler hinter Tabellenführer England liegen. Italien steht bei sieben Punkten.

Jetzt gegen Italien in Leverkusen

Am 20. November kommt es in Leverkusen zum zweiten direkten Duell zwischen den Ukrainern und der Squadra Azzurra. Die erste Partie gewann Italien 2:1. Bei Punktegleichstand entscheidet der direkte Vergleich. Die Ukraine trägt ihre Heimspiele in der EM-Qualifikation aufgrund der russischen Invasion in Stadien im Ausland aus.

Insgesamt 24 Mannschaften nehmen an der Endrunde im kommenden Jahr (14. Juni bis 14. Juli 2024) teil. Gastgeber Deutschland ist in Gruppe A gesetzt und bestreitet das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München.