EM-Achtelfinale in Dortmund Person gelangte während des Deutschland-Spiels aufs Stadiondach Stand: 30.06.2024 10:19 Uhr

Beim EM-Spiel zwischen Deutschland und Dänemark gelang es offenbar einem Mann, aufs Stadiondach zu kommen. Die Polizei sagt, es habe keine Gefahr bestanden.

Während des EM-Achtelfinalspiels zwischen Deutschland und Dänemark am Samstagabend (29.06.2024) in Dortmund kam es offenbar zu einem Vorfall auf dem Stadiondach. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, sei ein Mann kurz vor Beginn der zweiten Spielhälfte, gegen 22.27 Uhr, aufs Stadiondach gelangt.

Polizei geht nicht von Gefährdungslage für Stadiongäste aus

Erst über eine Stunde später, nach Abpfiff des Spiels, um 23.43 meldete die Polizei, Einsatzkräfte würden sich dem Mann nähern, um einen sicheren Abtransport vom Dach zu gewährleisten. Zehn Minuten später hieß es, der Mann sei festgenommen. Es handelt sich Polizeiangaben zufolge um einen 21-Jährigen aus Osnabrück.

Wieso er auf das Stadiondach kletterte, ist bislang nicht bekannt. Es gebe "keine Erkenntnisse darüber, dass der Mann mit seinem Verhalten die Stadiongäste gefährden wollte" , teilte die Polizei in der Nacht mit. Bei dem Einsatz seien auch Hubschrauber in der Luft gewesen, um das Stadiondach des Westfalenstadions auszuleuchten.

Handyvideo zeigt maskierten Mann mit Rucksack

Ein Handyvideo, welches die englische "Daily Mail" veröffentlichte, zeigt die Szene der Festnahme nach dem Spiel. Zu sehen ist, wie ein Mann in der Dachkonstruktion unter dem Stadiondach von einem Gang auf einen der gelben Dachträger klettert. Er ist vermummt und trägt einen Rucksack. Zwei Polizisten kommen ihm hinterher, einer von ihnen hält einen waffenähnlichen Gegenstand im Anschlag. Der Mann klettert dann zurück und wird von den Polizisten abgeführt.

Eine Stadionkamera, deren Bild der Sportschau vorliegt, zeigt die Szene aus großer Entfernung und bestätigt den zeitlichen Ablauf des Handyclips. Darauf ist noch eine weitere Person - vermutlich ein dritter Polizist - zu sehen. Zudem wirkt es, als würde der Mann durch die Dachkonstruktion vor der Polizei flüchten, bis er in der Falle sitzt.

Anstoß zur zweiten Hälfte verzögert

Für die Zuschauer an den Bildschirmen wirkte die Szene zunächst wie eine weitere Verzögerung wegen des Gewitters in Dortmund. Nach der Halbzeitpause verzögerte sich der Anpfiff zur zweiten Hälfte kurzzeitig.

Die Mannschaften waren bereits aus der Kabine gekommen und standen bereit zum Anstoß. Statt anzupfeifen joggte Schiedsrichter Michael Oliver allerdings noch einmal heraus und sprach mit seinem vierten Offiziellen. Dann rief er die Kapitäne İlkay Gündoğan und Kasper Schmeichel zu sich. Während er ihnen die Lage erklärte, zeigte er in Richtung Dach. Nach wenigen Minuten ging dann aber doch das Spiel weiter.

Sicherheitskonzepte nicht zum ersten Mal in Zweifel gezogen

Der Vorfall wirft erneut Zweifel am Sicherheitskonzept in den Deutschen EM-Stadien auf. In der Gruppenphase war es bereits mehrfach zu Vorfällen mit Flitzern auf dem Spielfeld gekommen. Die UEFA hatte anschließend angekündigt, Sicherheitsvorkehrungen erhöhen zu wollen.

Zum Vorfall am Samstagabend in Dortmund teilte die UEFA gegenüber der deutschen Presse Agentur mit: "Wir haben keinen weiteren Kommentar" . Der Dachverband verwies auf die Polizei, die aber zunächst nicht erreichbar war.