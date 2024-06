Zusammenprall im Österreich-Spiel Mbappé mit Nasenbeinbruch - vorerst keine Operation Stand: 18.06.2024 08:34 Uhr

Frankreichs Flügelstürmer Kylian Mbappé hat sich bei einem Zusammenprall im Spiel gegen Österreich (1:0) einen Nasenbeinbruch zugezogen. Eine Operation ist nicht geplant, der Angreifer soll eine Gesichtsmaske erhalten.

Der französische Verband bestätigte in der Nacht zum Dienstag (18.06.2024) die Verletzung nach einer entsprechenden Untersuchung in der Uniklinik Düsseldorf. Der französische Kapitän werde sich "in den nächsten Tagen" behandeln lassen und es werde eine Gesichtsmaske angefertigt, damit der 25-Jährige schnell wieder spielen könne, hieß es. Diese sind in der Regel aus Carbon und decken unter anderem den Nasenbereich ab. Deutschlands Abwehrspieler Antonio Rüdiger hatte bei der EM 2021 beispielsweise mit einem solchen Schutz gespielt.

Frankreich bestreitet das zweite Gruppenspiel am kommenden Freitag (21.06.2024) um 21 Uhr in Leipzig gegen die Niederlande (Audio-Livestream und Ticker). Ob Mbappé dann schon wieder einsatzbereit ist, blieb zunächst unklar. "Ich möchte nicht im Konjunktiv sprechen", betonte Nationalcoach Didier Deschamps, "aber eine französische Nationalmannschaft mit Kylian Mbappe ist immer stärker." Sollte er jedoch ausfallen, "werden wir ohne ihn weiterkämpfen".

Der Stürmer selbst nahm die Verletzung anscheinend auch mit Humor. "Ideen für Masken?", schrieb er in der Nacht bei "X", versehen mit einem Smiley.

Gelbe Karte für Mbappé

Mbappé war gegen die Schulter von Österreichs Verteidiger Kevin Danso geprallt. Nach kurzer Behandlung auf und neben dem Platz war der Stürmer zurück aufs Feld gelaufen, weil Schiedsrichter Jesús Gil Manzano zunächst die Wechselabsichten der Franzosen ignorierte.

Auf dem Platz ließ sich Mbappé erneut fallen, das Spiel wurde wieder unterbrochen und er erhielt dafür die Gelbe Karte. Anschließend wurde er ausgewechselt.