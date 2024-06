EM 2024 Frankreichs Verband will Debatte über Rechtsruck beenden Stand: 16.06.2024 14:10 Uhr

Spieler der französischen Nationalmannschaft haben sich besorgt über die politische Entwicklung in Frankreich geäußert. Der Verband will die Debatte im Umfeld des Teams nun beenden.

"Ich denke, dass es traurig ist. Die Lage ist sehr ernst" , sagte Marcus Thuram bei einer Pressekonferenz im französischen Teamcamp am Samstag (15.06.2024) in Paderborn. Das Testspiel gegen Kanada am 9. Juni in Bordeaux war gerade vorbei, als die Mannschaft von den Ergebnissen der Europawahl in Frankreich erfuhr, erzählt Thuram. "Wir waren in der Kabine alle etwas schockiert. Ich glaube, das ist die traurige Wahrheit in unserer Gesellschaft."

Dembélé: "Alarmglocken sollten schrillen"

Stärkste Kraft wurde mit mehr als 31 Prozent "Rassemblement national" (RN), das ist die als rechtspopulistisch bis rechtsextrem geltende Partei von Marine Le Pen. Staatspräsident Emmanuel Macron rief daraufhin eine Neuwahl des Parlaments aus, die während der EM in zwei Runden am 30. Juni und 7. Juli stattfinden wird. Schon zuvor hatte Ousmane Dembélé sich geäußert. "Wir müssen die Leute dazu bewegen, zur Wahl zu gehen" , sagte Dembele, "ich denke, dass in Bezug auf die Situation in Frankreich die Alarmglocken schrillen."

Frankreichs Ousmane Dembele in Aktion.

Umfragen deuten einen weiteren Erfolg an

Umfragen zufolge hat der RN auch bei der Parlamentswahl Chancen auf ein gutes Ergebnis und könnte stärkste Kraft werden. "Es läuft jeden Tag im Fernsehen und hilft der Partei, akzeptiert zu werden", kritisierte Thuram. "Wir müssen jeden dazu aufrufen, wählen zu gehen. Und vor allem müssen wir jeden Tag gegen die Ausbreitung des Rassemblement National kämpfen."

Diese Einstellung teilen viele Menschen in Frankreich. Bei landesweiten Demonstrationen protestierten am Samstag (16.06.2024) nach Angaben der Organisatoren mehr als 600.000 Menschen gegen den Rechtsruck in Frankreich. Für Sonntag sind weitere Demonstrationen geplant, vor allem in Lyon.

Demonstranten mit Plakaten und Fahnen in Paris

Mbappé kommt in die Pressekonferenz - Verband verbittet sich weitere Fragen zur Wahl

Der französische Fußball-Verband (FFF) forderte dagegen Medien auf, Spieler nicht mehr zur anstehenden Parlamentswahl zu befragen. Für Sonntag (17 Uhr) war eine Pressekonferenz mit Kylian Mbappé angesetzt, am Montag spielt Frankreich in Düsseldorf gegen Österreich. Seit Anfang der Woche seien fast alle Spieler zum Thema befragt worden, schrieb der Verband. "Jeder von ihnen konnte sich frei äußern, nach seinen eigenen Überzeugungen und seinen eigenen Empfindlichkeiten" , so die FFF.

Der französische Nationalspieler Kylian Mbappé