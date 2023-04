Serie A Trotz Gosens' Tor - Nächster Rückschlag für Inter Mailand Stand: 07.04.2023 19:04 Uhr

Im Kampf um die Königsklasse hat Inter Mailand in der Serie A einen wichtigen Erfolg verpasst. Auch ein Tor von Robin Gosens reichte am Freitag (07.04.2023) bei US Salernitana nicht zum Sieg.

Der ehemalige deutsche Nationalspieler, der zuletzt nicht von Bundestrainer Hansi Flick berücksichtigt wurde, erzielte bereits in der Anfangsphase den Führungstreffer (6. Minute). Stürmer Romelu Lukaku, der unter der Woche nach seinem späten Elfmetertor im Pokal-Halbfinale gegen Juventus Turin (1:1) rassistisch beleidigt worden war, bereitete das Tor per Kopf vor.

Gosens und Lukaku hatten dann in der ersten Halbzeit schon die Chance, das Ergebnis deutlicher zu gestalten. Der Belgier vergab später noch aus wenigen Metern per Lattenkopfball die größte Chance auf das 2:0 (65.), ansonsten hielt Torhüter Guillermo Ochoa die Gastgeber mit zahlreichen Paraden im Spiel - und das wurde belohnt. Eine Flanke von Antonio Candreva rutschte so glücklich ab, dass sie zum späten Ausgleich im Inter-Tor landete (90.). In einer Szene hatte Inter jedoch auch Glück: Boulaye Dia traf in der 71. Minuten per Direktabnahme die Latte.

Durststrecke geht weiter

Wegen des Ausgleichstreffers bleibt auch die Ergebniskrise der Mailänder bestehen. Seit sechs Pflichtspielen ist Inter nun schon ohne Sieg, hat in der Liga nur einen Punkt aus den vergangenen vier Partien geholt. Damit droht das Team, wieder aus den Champions-League-Rängen zu fallen.

Mit 51 Punkten hat Inter vorerst am punktgleichen Lokalrivalen AC Mailand überholt, der bisher Rang drei belegte und am Freitagabend noch auf den FC Empoli trifft. An Inter vorbeiziehen können am Samstag noch AS Rom (50 Punkte, beim FC Turin) und Atalanta Bergamo (48 Punkte, gegen den FC Bologna).