Rafael Leao (29.) brachte Milan in Führung, die es jedoch wie beim jüngsten 2:2 beim Schlusslicht US Salernitana nicht ins Ziel brachte. Weil die AC nicht mehr konsequent auf den zweiten Treffer drängte, blieb Udinese in Schlagdistanz, die im Ausgleich von Destiny Udogie (66.) mündete.

Quelle: sid/dpa/red