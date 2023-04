Rassistische Beleidigungen gegen Lukaku Sportgericht hebt Tribünensperre gegen Juventus auf Stand: 19.04.2023 19:02 Uhr

Die Tribünensperre gegen Juventus Turin nach rassistischen Beleidigungen gegen Inter Mailands Spieler Romelu Lukaku ist aufgehoben worden.

Der italienische Verband verkündete die Entscheidung am Mittwoch (19.04.2023). Im Heimspiel gegen Spitzenreiter SSC Neapel am 23. April darf Juventus damit sein Stadion maximal auslasten. Juventus startete umgehend einen Kartenverkauf. Der Klub war zu dem Teilausschluss verurteilt worden, weil Teile der Juventus-Fans Romelu Lukaku von Inter Mailand während des Hinspiels im Pokal-Halbfinale rassistisch beleidigt hatten, als dieser in der Nachspielzeit per Elfmeter zum 1:1 traf.

Gegen die SSC Neapel hätte deswegen ein Sektor in der Turiner Arena, in dem rund 5000 Anhänger Platz haben, leer bleiben sollen. Eine Berufungskammer des Sportgerichts des italienischen Verbandes FIGC beschloss die Aufhebung, ohne Gründe zu nennen.

Anhörung in der Berufung zur Strafe wegen Bilanzfälschung

Am Donnerstag begann auch die Anhörung wegen eines Abzugs von 15 Punkten, mit dem der Klub wegen des Vorwurfs von Bilanzfälschung bestraft worden war. Mit den gefälschten Bilanzen soll Juventus mehr Geld für Transfers zur Verfügung gehabt haben. Die Sportrichter gingen mit dem Strafmaß sogar weiter als die von Chefankläger Giuseppe Chinè geforderten neun Punkte Abzug.

Das Stadion von Juventus Turin

Bilanzen um mehr als 100 Millionen frisiert - Agnelli gesperrt

In dem Fall geht es um fingierte Spielerbewertungen. Den Turinern wird vorgeworfen, einigen Profis in der Vergangenheit bewusst falsche Marktwerte zugeschrieben zu haben - allein in den Jahren 2018, 2019 und 2020 soll die Vereinsbilanz so um mehr als 100 Millionen Euro beschönigt worden sein.

Neben dem Punktabzug wurden auch die Klubbosse individuell bestraft. Ex-Präsident Andrea Agnelli - der immer noch Besitzer des Klubs ist - wurde für zwei Jahre, der ehemalige Vizepräsident Pavel Nedved für acht Monate für jegliche Aktivitäten im italienischen Fußball gesperrt. Ex-Geschäftsführer Fabio Paratici erhielt eine Sperre für 30 Monate.

Der frühere Juventus-Präsident Andrea Agnelli