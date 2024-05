Topspiel in der Serie A Bologna verschenkt Sieg gegen Juventus Stand: 20.05.2024 22:36 Uhr

Nach einer klaren Führung lässt sich der FC Bologna in der Serie A doch noch von Juventus Turin abfangen und muss sich mit einem Remis begnügen. Nach einer 3:0-Führung der Gastgeber nach 75 Minuten kam Juve nochmal ins Spiel. Am Ende hieß es am Montagabend (20.05.2024) 3:3.

Bologna vergab damit die Möglichkeit, sich schon vor dem letzten Spieltag am Wochenende Platz drei zu sichern. Mit 67 Punkten rangiert das Überraschungsteam aktuell punktgleich vor Turin aber noch auf dem dritten Platz. Für die Champions League waren beide Klubs allerdings schon vor dem direkten Duell qualifiziert.

In der Anfangsphase überrollte Bologna die Gäste förmlich. Schon nach elf Minuten stand es durch die Treffer von Riccardo Calafiori (2. Minute) und Santiago Castro (11.) 2:0. Wenig später gelang dem Tabellendritten sogar ein dritter Treffer, der wegen Abseits aber nicht gegeben wurde.

Bolognas Trainer wechselt zu früh

Juventus kam gegen die variable und schnelle Spielweise Bolognas überhaupt nicht zurecht. Kurz nach der Pause stellte Calafiori (53.) auf 3:0. Im Gefühl des sicheren Sieges wechselte Bologna-Trainer Thiago Motta nach und nach seine Leistungsträger aus.

Und damit brachte er Juventus zurück ins Spiel. Die Gäste nutzten in Person von Federico Chiesa (76.) einen fatalen Abwehrfehler zum 1:3. Auf einmal spielte Juve mit Druck und offensiv. Innerhalb von nur zwei Minuten sorgten Ex-Bundesligaprofi Arkadiusz Milik (83.) mit einem abgefälschten Freistoß und Kenan Yildiz (84.) nach einem weiteren Abwehrschnitzer für den 3:3-Ausgleich.

Schon vor dem letzten Spieltag am Wochenende sind in der Serie A die Entscheidungen an der Tabellenspitze längst gefallen. Meister Inter Mailand wird von AC Mailand, Bologna, Juventus und Atalanta Bergamo in die Champions League begleitet.