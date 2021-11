Ein Lächeln machte sich breit in Steven Gerrards Gesicht, aber es war schnell wieder verschwunden. Natürlich komme man nicht daran vorbei, über den FC Liverpool zu sprechen, um die Premier-League-Partie in Anfield am 11. Dezember werde es viel Lärm geben, sagte die Mitarbeiterin des Klubsenders des englischen Fußballklubs Aston Villa.

Sicher, gestand Gerrard, als das kurze Lächeln wieder der Ernsthaftigkeit gewichen war: Das Getöse um den Termin in etwas mehr als drei Wochen werde er nicht kontrollieren können. Aber wichtig sei etwas anderes: "Wichtig ist, dass wir nach Anfield fahren und die Chance auf drei Punkte haben. Ich will jedes Spiel gewinnen, das ich spiele."

Aston Villa - mittelfristig Europapokal

Der 41-jährige Gerrard ist bekanntlich eine Legende beim FC Liverpool, so eng verwoben mit dem Klub wie kaum ein Spieler vor und keiner nach ihm. Er hat mehrfach zugegeben, dass es sein Traum ist, nach der Spielerkarriere als Trainer nach Anfield zurückzukehren - möglicherweise als direkter Nachfolger von Jürgen Klopp.

Erstmal allerdings rückt Gerrard im Dezember als Gegner in der alten Heimat ein, und zwar mit Aston Villa. Der siebenmalige englische Meister und Europapokalsieger von 1982 (damals 1:0-Sieger im Finale gegen den FC Bayern) hat Gerrard in der Länderspielpause als Nachfolger des entlassenen Dean Smith präsentiert.

Dieser hatte den Klub vor zwei Jahren zurück in die Premier League geführt und war beim Publikum beliebt, weil er schon als Jugendlicher auf den Rängen des Villa Park stand. Fünf Niederlagen in Folge und der Absturz auf den 16. Platz waren für die Klubführung allerdings inakzeptabel.