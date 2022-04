Manchester City liegt in der Premier League weiterhin mit einen Punkt Vorsprung auf den FC Liverpool an der Spitze. Am 34. Spieltag geht das Fernduell der beiden Topklubs weiter. Der Meister aus Manchester kann am Samstag (23.04.2022) mit dem Heimspiel gegen den Vorletzten FC Watford vorlegen. Liverpool erwartet am Sonntag den abstiegsbedrohten Stadtrivalen FC Everton.