Premier League, 25. Spieltag Newcastle macht großen Schritt Richtung Champions League Stand: 18.05.2023 22:32 Uhr

Nach einem 4:1 (2:0)-Sieg am Donnerstag (18.05.2023) im Nachholspiel des 25. Spieltags gegen Brighton & Hove Albion steht Newcastle United mit einem Bein in der Champions League. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf den Fünften FC Liverpool vier Punkte.

Damit beendete Newcastle rechtzeitig nach nur einen Punkt aus den vergangenen beiden Spielen seine kleine Schwächephase. Ein Eigentor von Deniz Undav sorgte für die Führung der "Magpies" (22.), Dan Burn erhöhte in der vierten Minute der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit. Undav gelang der Anschlusstreffer für den Premier-League-Sechsten aus Brighton (51.), Callum Wilson (89.) und Bruno Guimares (90.) sorgten für den Endstand.

Matchball für Newcastle gegen Leicester

Bereits am Montag (22.05.2023) kann Newcastle damit den Einzug in die Champions League perfekt machen. Mit einem Sieg im Heimspiel gegen Leicester City hätte Liverpool (spielt am Samstag gegen Aston Villa) keine Chance mehr, den derzeit Dritten der Liga zu überholen. Am letzten Spieltag trifft Newcastle noch auswärts auf den FC Chelsea (28.05.2023).