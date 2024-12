Vier Pleiten aus fünf Spielen Fehlstart bei United: Amorims Fokus liegt auf dem "Überleben" Stand: 27.12.2024 14:52 Uhr

Manchester United hat vier der letzten fünf Ligaspiele verloren. Die Krise hat sich unter dem neuen Coach Ruben Amorim nochmal verschlimmert. Der Portugiese will "Zeit gewinnen".

Es ist der schlechteste Start eines Trainers im Old Trafford seit fast 100 Jahren: Ruben Amorim kam mit großen Vorschusslorbeeren Mitte November zu Manchester United. Eineinhalb Monate später ist die Bilanz noch schlechter als die seines Vorgängers Erik ten Hag.

Vier der letzten fünf Ligaspiele gingen verloren - über diese Bilanz kann nicht einmal der 2:1-Erfolg im Stadtderby bei Manchester City hinwegtrösten. Die Konsequenz in den so geschäftigen Tagen rund um Weihnachten und den Jahreswechsel: Platz 14 in der Premier League.

Näher an der Abstiegszone als an den CL-Plätzen

Mit 22 Punkten aus 18 Spielen ist United aktuell näher an der Abstiegszone (14 Punkte) als an den Champions-League-Plätzen (33 Punkte). Nach der 0:2-Pleite am Boxing Day (26.12.24) bei Abstiegskandidat Wolverhampton Wanderers, bei dem Kapitän Bruno Fernandes zum dritten mal in dieser Saison vom Platz flog, sprach Trainer Amorim nur noch vom "Überleben".

"Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich versuche nicht zu verstehen, wie lange es dauern wird" , antwortete Amorim auf die Frage, wie lange es dauere, bis seine Ideen Wirkung zeigten: "Im Moment müssen wir einfach nur überleben und etwas Zeit gewinnen, um an der Mannschaft zu arbeiten." Er stellte klar: "Ich habe euch schon gesagt, dass dies ein schwieriger Moment sein wird und wir noch lange nicht am Ende sind."

Amorim sortiert Rashford aus

Amorim ist ganz offensichtlich dabei, die Spieler zu finden, die in sein System passen und denen er sein Vertrauen schenkt. Nicht einmal hat er in zwei aufeinanderfolgenden Partien das gleiche Personal aufgestellt. Die Offensivspieler Marcus Rashford und Alejandro Garnacho standen im Stadtderby gegen City nicht einmal im Kader - was für Spekulationen in der britischen Presse führte.

Während Garnacho inzwischen zurückkehrte, wird Rashford von Amorim seither nicht mehr berücksichtigt - und deutete in einem Interview kürzlich an, "bereit" zu sein für "neue Herausforderungen". Ein Wechsel im Januar scheint eine Option zu sein. Amorim aber gehen - im Falle von ausbleibenden Januar-Transfers - die Offensiv-Optionen allmählich aus: Weder Rasmus Hojlund noch Joshua Zirkzee konnten bisher nachhaltig überzeugen.

Schwierige nächste Spiele für United

Die Probleme in der Defensive, im von Amorim eingeführten 3-4-2-1-System, sind indes noch gravierender. Seit Anfang Dezember gab es wettbewerbsübergreifend 14 Gegentore in sechs Spielen.

Schon am Montag (30.12.24) geht es in der Liga weiter - mit einem Heimspiel gegen das formstarke Newcastle United. Es folgt ein Auswärtsspiel bei Tabellenführer FC Liverpool (05.01.25) und die FA-Cup-Partie beim FC Arsenal (12.01.25).