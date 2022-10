Vor Spiel gegen FC Chelsea Nach Abgang - Ronaldo aus United-Kader gestrichen Stand: 20.10.2022 19:56 Uhr

Nach seinem frühzeitigen Abgang beim Premier-League-Spiel gegen Tottenham ist Superstar Cristiano Ronaldo aus dem Kader von Manchester United gestrichen worden.

Das gab der englische Topklub am Donnerstagabend (20.10.2022) in einem Statement bekannt. Damit fehlt Ronaldo im Premier-League-Duell am Samstag beim FC Chelsea. "Der Rest der Mannschaft konzentriert sich voll und ganz auf die Vorbereitung auf dieses Spiel", hieß es weiter.

Über das Team gestellt

Am Mittwoch hatte Cristiano Ronaldo beim 2:0-Sieg von United gegen Tottenham Hotspur in der 88. Minute vorzeitig den Innenraum des Stadions verlassen. Manchester hätte zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Wechsel tätigen können.

Teammanager Erik ten Hag hielt sich zunächst bedeckt. Der Trainer wollte kurz nach dem Vorfall kein weiteres Öl ins Feuer gießen, handeln musste er aber gegen einen, der sich mal wieder über das Team stellt.

Medienberichten zufolge wollte der exzentrische Superstar nicht spät eingewechselt werden. Der 37-Jährige kommt unter dem niederländischen Teammanager Erik ten Hag in dieser Spielzeit nicht über eine Reservistenrolle hinaus.

Auch Schmeichel von Ronaldo enttäuscht

Ronaldo, seit August 2021 wieder in Manchester, verscherzt es sich mittlerweile sogar mit Leuten, die ihm bislang den Rücken stärkten. "Es ist das erste Mal, dass ich von ihm enttäuscht bin", sagte etwa der frühere United-Keeper Peter Schmeichel. "Normalerweise stehe ich hinter ihm, ich verstehe seine Situation."

Fan Handy aus der Hand geschlagen

Es ist das nächste traurige Kapitel in der Saga um den Klubhelden, der nach seiner Rückkehr zu Man United einfach nicht glücklich wird - und das alle spüren lässt. So hatte der fünfmalige Weltfußballer während eines Vorbereitungsspiels im August das Stadion verlassen und sich Ärger eingehandelt, dazu wehrt er sich noch gegen die Anklage des englischen Verbandes FA. Im April schlug Ronaldo beim FC Everton einem jungen Fan das Handy aus der Hand.

Es läuft nicht für den 37-Jährigen, und das ist noch milde formuliert. Nachdem er im Sommer erfolglos seinen Abschied forciert hatte, ist Ronaldo meist nur Joker, gegen die "Spurs" wärmte er sich in der zweiten Halbzeit lange vergeblich für eine Einwechslung auf. Offenbar ist das unter der Würde für einen Profi, der sich weiter für den Größten hält. Also kam es zum nächsten Alleingang, diesmal mit harten Konsequenzen.