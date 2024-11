Premier League Gelingt Hürzelers Brighton die Revanche gegen Liverpool? Stand: 01.11.2024 18:32 Uhr

Wenn Brighton & Hove Albion am Samstag auf den FC Liverpool trifft, ist es für die "Seagulls" bereits das zweite Duell mit den "Reds" in dieser Woche.

Von Moritz Rommel

Nach der Niederlage im Ligapokal am Mittwoch (2:3) will die Elf von Fabian Hürzeler es in der Liga unbedingt besser machen. Die Marschroute für das Auswärtsspiel in Anfield gab Hürzeler in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag vor: "Ich habe gelernt, dass wir jeden Gegner auswärts und zu Hause schlagen können."

Das Selbstbewusstsein des in Texas geborenen deutschen Trainers kommt nicht von ungefähr. Der 31-Jährige, der im Sommer vom FC St. Pauli nach Brighton wechselte, hat einen großartigen Start auf der Insel hingelegt. Erst ein Spiel haben die Männer von der Südküste Englands in der aktuellen Premier-League-Saison verloren und sind so nach neun Spieltagen in Schlagdistanz zu den Champions-League-Plätzen.

Brighton-Coach Fabian Hürzeler

Als Belohnung wurde der jüngste Cheftrainer der Premier-League-Geschichte im August gleich mal als Trainer des Monats ausgezeichnet und ist damit erst der dritte Deutsche, der diesen Award gewinnen konnte. Die anderen beiden: Jürgen Klopp (10) und Thomas Tuchel (2).

Brightons Investitionen zahlen sich aus

Neben seiner guten Arbeit profitiert der Deutsche auch von einem kostspieligen Transfersommer seines Klubs. Knapp 230 Millionen Euro investierte der Vorjahreselfte in neue Spieler, unter anderem auch für einen Landsmann des Trainers. Brajan Gruda wechselte nach einem vielversprechenden Jahr beim 1. FSV Mainz 05 in die Premier League.

Der Flügelspieler, der bis zu einer Wadenverletzung im Trainingslager sogar ein Kandidat für eine überraschende EM-Nominierung durch Bundestrainer Julian Nagelsmann war, hat bei Brighton allerdings - auch verletzungsbedingt - noch nicht wirklich in die Spur gefunden. Immerhin gab er am Mittwoch beim ersten Aufeinandertreffen mit Liverpool sein Startelfdebüt.

Neben Gruda ist auch der Rekordtransfer der "Möwen" ein ehemaliger Bundesligaprofi. Georginio Rutter, der von 2021 bis 2023 in Hoffenheim spielte, wechselte im Sommer für umgerechnet 47 Millionen Euro von Zweitligist Leeds ins englische Oberhaus.

Slot outet sich als Hürzeler-Fan

Doch im Blickfeld steht bei Brighton trotz des Rekordtransfersommers meist der Trainer. Vor dem zweiten Duell innerhalb weniger Tage mit Hürzeler zeigte sich auch der Coach des Gegners Arne Slot begeistert vom Deutschen: "Manche Trainer brauchen vielleicht 20 Jahre Erfahrung, andere haben einfach Talent. […] Er gehört wohl dazu; er hat schon bei seinem früheren Verein und in England gut gearbeitet."

Dabei hat Klopp-Nachfolger Slot, der wie Hürzeler im Sommer in die Premier League wechselte, in seinem ersten Jahr in Englands höchster Spielklasse bisher einen mindestens ebenso beachtlichen Saisonstart vorzuweisen. Seine Elf verlor in dieser Saison bisher erst ein Spiel und steht sowohl in der Premier League als auch in der Ligaphase der Champions League auf Rang zwei. Zudem steht Liverpool im Ligapokal-Viertelfinale.

Am Samstag geht es an der heimischen Anfield Road darum den nächsten Härtetest zu bestehen. Nach dem 2:2 gegen den FC Arsenal am vergangenen Sonntag und dem damit verbundenen Verlust der Tabellenführung muss ein Heimsieg her, um den Druck auf Manchester City aufrechtzuerhalten. Dabei spricht die Statistik nicht unbedingt für den Tabellenzweiten: Von den jüngsten acht Premier-League-Duellen mit Brighton konnten die Liverpooler nur zwei gewinnen.

Liverpool-Trainer Arne Slot

Am Dienstag wartet Leverkusen

Neben dem Kampf um die nächsten wichtigen drei Punkte in der Liga ist das Spiel für den LFC auch die Generalprobe für das Aufeinandertreffen mit dem deutschen Meister Bayer Leverkusen am nächsten Dienstag. Doch Slots Elf, die in der Champions League bisher neun von neun möglichen Punkten holte, täte gut daran, sich zuerst auf das zweite Duell innerhalb von vier Tagen mit den "Seagulls" zu konzentrieren. Ansonsten würden die Chancen auf den nächsten Achtungserfolg von Fabian Hürzeler und seiner Mannschaft deutlich steigen.

Eine Zusammenfassung der Partie läuft in der Sportschau am Samstag ab 18.00 Uhr