Gedenken an die Queen Premier League spielt wieder - drei Partien verschoben Stand: 17.09.2022 10:51 Uhr

In der Premier League wird wieder Fußball gespielt, wenn auch mit reduziertem Programm. Die Partien stehen im Zeichen des Gedenkens an Queen Elizabeth II.

Die verstorbene Königin wird am Montag (19.09.2022) beigesetzt. Am Wochenende zuvor nahmen und nehmen Zehntausende Menschen in London Abschied von der Queen. Um die Trauerfeierlichkeiten abzusichern, ist viel Polizei im Einsatz. Daher sind auch drei der ursprünglich für das Wochenende angesetzten zehn Partien verschoben worden.

Darunter ist auch das Topspiel des FC Chelsea gegen den FC Liverpool, das in der Sportschau am Sonntag gezeigt werden sollte. Stattdessen ist jetzt die Partie zwischen dem FC Brentford und dem FC Arsenal zu sehen, das zwar ein Derby in London ist, aber keine so hohe Brisanz birgt, dass es abgesagt werden musste.

Eröffnet wurde der 8. Spieltag mit zwei Spielen am Freitagabend. Dabei gewann Aston Villa durch einen Treffer von Jacob Ramsey in der 41. Minute mit 1:0 gegen den FC Southampton.

Der ehemalige Bochumer Armel Bella Kotchap, den Bundestrainer Hansi Flick überraschend in den Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehenden Partien in der Nations League berief, spielte bei den Gästen erneut über 90 Minuten.

Fulham mit drei Toren in sechs Minuten

Beim Duell zwischen den Aufsteigern Nottingham Forest und FC Fulham war deutlich mehr los als in Birmingham. Forest ging durch Taiwo Awoniyi, der im Sommer vom 1. FC Union Berlin gekommen war, in Führung (11.).

Die "Whites" aus London, bei denen Bernd Leno im Tor stand, drehten den Rückstand zwischen der 54. und 60. Minute in eine 3:1-Führung. Dem zweimaligen Sieger des Europapokals der Landesmeister gelang nur noch der Anschlusstreffer (77.).

Klatschen für 70 Jahre Regentschaft

Vor allen Partien gab es eine Gedenkminute zu Ehren der Queen, zusätzlich in der 70. Minute eine "minute of applause" . Das Klatschen erinnerte daran, dass die Königin 70 Jahre auf dem Thron saß.