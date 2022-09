DFB-Kader für Nations League Bella Kotchap auf dem Weg von Bochum nach Katar Stand: 15.09.2022 13:49 Uhr

Armel Bella Kotchap hat dem VfL Bochum eine Rekordablöse, aber auch sportliche Sorgen eingebracht. Nun spielt er beim FC Southampton, und vielleicht bald bei der WM in Katar.

Von Marcus Bark

Es war ein gutes Timing, vielleicht haben sie beim FC Southampton auch geahnt oder sogar gewusst, welch überraschende Meldung es am Donnerstag (15.09.2022) geben würde. Jedenfalls stellte der Klub aus der Premier League einen Tag zuvor auf seinen Kanälen ein längeres Interview mit seinem Neuzugang Armel Bella Kotchap online.

Ob er denn überrascht sei, dass er gleich so viel Spielzeit bekommen habe, wurde der 20 Jahre alte Innenverteidiger gefragt. Ja, damit habe er nicht gerechnet, sagte Bella Kotchap. Er habe auch geglaubt, dass es ein bisschen länger dauern würde, bis er bei den "Saints" zum Stammspieler werde.

Das ist er inzwischen zweifelsfrei, denn die vergangenen fünf der sechs absolvierten Spiele in der höchsten englischen Liga bestritt er über die gesamte Spielzeit.

Herausragend war seine Leistung beim Spiel gegen Manchester United, das zwar mit 0:1 verloren ging, aber den deutschen Nationalspieler der U21 auf der Insel für eine breite Öffentlichkeit bekannt machte. Bella Kotchap, der Rio Ferdinand, den legendären Innenverteidiger von Manchester United als sein Vorbild nennt, gewann in der Partie all seine Zweikämpfe und hätte beinahe sogar einen Treffer erzielt. " Er ist voller Selbstvertrauen. Das kann ich sehen ", sagte sein Trainer Ralph Hasenhüttl, der aus der Bundesliga bekannte Österreicher, später.

"Hat sich sehr gut entwickelt"

Wie überrascht wird Armel Bella Kotchap erst gewesen sein, als er die Berufung für die deutsche A-Nationalmannschaft erhielt. " Er hat sich sehr gut entwickelt ", sagte Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag, als er den Kader formell bekannt gab, zu seinem möglichen Debütanten. In Gesprächen mit Hasenhüttl und Antonio Di Salvo, dem Trainer der deutschen U21, habe Flick die Überzeugung gewonnen, Bella Kotchap mal im Kreis der A-Nationalmannschaft sehen zu wollen.

Vater Cyrille spielte in der 2. Liga

Armel Bella Kotchap begann bei RW Ahlen mit dem Fußballspielen. Für diesen Verein spielte einst auch sein Vater Cyrille Bella, der auf 130 Zweitligaspiele in Deutschland kommt.

Vater Bella spielte auch für die kamerunische Nationalmannschaft. Das hätte der Sohn auch gekonnt und kann es theoretisch immer noch, denn bislang war er nur für deutsche Nachwuchsmannschaften im Einsatz, unter anderem neunmal für die U21.

Rekordablöse von elf Millionen Euro

Mit Zwischenstationen unter anderem bei Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg kam Armel Bella Kotchap 2017 zum VfL Bochum. Dort gelang ihm der Sprung zu den Profis, 44 Einsätzen in der 2. Bundesliga und dem Aufstieg folgten in der vergangenen Saison 22 Spiele in der Bundesliga.

Recht lautlos ging dann der Wechsel zum FC Southampton über die Bühne, dabei brachte er dem VfL die Rekordablösesumme von elf Millionen Euro ein.

Finanziell war der Transfer ein enormer Gewinn für die Bochumer, der sportliche Verlust ist an der Tabelle abzulesen. Nach sechs Spieltagen belegt der VfL mit null Punkten den letzten Tabellenplatz, hat schon 18 Treffer kassiert.