Luis Diaz wechselt zum FC Liverpool

Der 25-Jährige habe einen "langfristigen" Vertrag unterschrieben, teilte Liverpool mit. Über die Ablösemodalitäten machten die Clubs keine Angaben, die Ablösesumme soll Medienberichten zufolge abhängig von Bonuszahlungen bis zu 60 Millionen Euro betragen.

Für Porto hatte Diaz in 125 Spielen 41 Toren erzielt. Diaz spielte seit 2019 für die Portugiesen und trifft bei Liverpool auf prominente Stürmerkollegen wie Mo Salah oder Roberto Firmino. Der 25-Jährige, der aktuell bei der Nationalmannschaft ist, kam in der laufenden Spielzeit in 28 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte 16 Tore.

dpa/sid | Stand: 30.01.2022, 13:41