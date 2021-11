Uwe Seeler wird 85: "Ein paar Jährchen würde ich gerne noch machen"

Blick zurück ohne Reue: "Wir können uns nicht beschweren"

In dem stolzen Alter, das Seeler mittlerweile erreicht hat, geht nun fast zwangsläufig der Blick häufiger zurück. "Wir sollten genießen, was wir haben. Wie lange, das steht in den Sternen. Und an die schöne Zeit zurückdenken, die wir gehabt haben. Wir können uns nicht beschweren", sagt Seeler im NDR Interview.

Der Alltag ist beschwerlicher geworden. Gehen, sehen, hören - vieles funktioniert nicht mehr so gut, sagt Ilka Seeler. Nach einem Sturz im vergangenen Jahr und einer Operation an der Hüfte braucht Uwe Seeler einen Gehstock. Er leidet unter Rückenschmerzen, auf dem rechten Ohr hört er nichts mehr, Gleichgewichtsprobleme machen ihm zu schaffen. Er sieht es - wie eh und je - realistisch: "Das Alter und auch die ganzen Verletzungen bleiben ja nicht so im Anzug stecken. Ich glaube schon, dass ich damit zurechtkomme, dass nicht mehr so viel geht."

Schafft sein Herzensverein HSV den Aufstieg?

Trotz aller Gebrechen und Einschränkungen: Ilka und Uwe Seeler schauen optimistisch auf das, was noch vor ihnen liegt. Sie haben sich fest vorgenommen, "nicht zu zanken" und weiter gut über die Runden zu kommen. "Ein paar Jährchen würde ich gerne noch machen", sagt Seeler. Und vielleicht darf er noch die Rückkehr seines Herzensvereins in die Bundesliga erleben? "Das", sagt er, "wäre für mich das Allergrößte."