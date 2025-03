Auch Spanien und Frankreich weiter Portugal schlägt Dänemark und trifft auf Deutschland Stand: 23.03.2025 23:59 Uhr

Portugal hat sich in einem spektakulären Rückspiel gegen Dänemark durchgesetzt. Spanien und Frankreich haben sich jeweils nach Elfmeterschießen für das Finalturnier der Nations League qualifiziert.

Superstar Cristiano Ronaldo ist mit Portugal ins Finalturnier der Nations League eingezogen und wird dort nun die deutsche Fußball-Nationalmannschaft fordern. Nach der 0:1-Niederlage im ersten Duell setzten sich die Portugiesen im Viertelfinal-Rückspiel gegen Dänemark nach Verlängerung mit 5:2 (4:2, 3:2, 1:0) durch.

Gonçalo Ramos (115. Minute), Francisco Trincão (86./91.), Ronaldo (72.) und Dänemarks Joachim Andersen per Eigentor (38.) machten in Lissabon die Tore für die Gastgeber. Die dänischen Treffer erzielten Eintracht Frankfurts Rasmus Kristensen (56.) und Christian Eriksen (76.).

Nach der regulären Spielzeit hatte es 3:2 (1:0) für Portugal gestanden. Ronaldo und Co. treffen am 4. Juni in der Münchner Arena auf Deutschland.

Spanien und Frankreich weiter

Weitere Teilnehmer am Finalturnier sind Spanien und Frankreich, die im zweiten Halbfinale gegeneinander spielen werden. Die Spanier setzten sich in einem dramatischen Spiel erst im Elfmeterschießen mit 5:4 (3:3, 2:2, 1:0) gegen die Niederlande durch.

Zuvor hatten Mikel Oyarzabal (8./Foulelfmeter/67.) und Lamine Yamal (103.) für die Gastgeber getroffen. Memphis Depay (54./Foulelfmeter), der Ex-Dortmunder Ian Maatsen (79.) und Leipzigs Xavi Simons (109./Foulelfmeter) war jeweils der Ausgleich für die Gäste gelungen. Das Hinspiel war 2:2 ausgegangen.

Auch die Franzosen mussten nach der 0:2-Pleite im Hinspiel ins Elfmeterschießen und setzten sich dort ebenfalls mit 5:4 (2:0, 2:0, 0:0) durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es durch die Tore von Bayern Münchens Michael Olise (52.) und Ousmane Dembélé (80.) 2:0 für die Gastgeber gestanden.

Das Finale findet am 8. Juni in München statt, das Spiel um Platz drei am gleichen Tag in Stuttgart.