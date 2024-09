DFB-Kapitän wird bekannt gegeben Tah oder Kimmich - neuer Chef auf dem Platz gesucht Stand: 02.09.2024 10:50 Uhr

Wer wird neuer Kapitän der deutschen Nationalmannschaft? Joshua Kimmich und Jonathan Tah gelten als aussichtsreiche Nachfolger von Ilkay Gündogan und Manuel Neuer. Das Geheimnis soll am Montag (02.09.2024) bei der DFB-Pressekonferenz gelüftet werden.

Die neue Nations-League-Saison steht in den Startlöchern. Knapp acht Wochen nach der EM 2024 kommt die deutsche Nationalmannschaft am Montag in Herzogenaurach erstmals wieder zusammen. Am 7. September treffen Julian Nagelsmann und seine Mannschaft in Düsseldorf auf Ungarn. Drei Tage später (10. September) spielt das Team in Amsterdam gegen die Niederlande.

Bis dahin braucht es einen neuen Chef auf dem Platz. EM-Kapitän Ilkay Gündogan ist nach dem EM-Turnier zurückgetreten. Auch seine Vorgänger Manuel Neuer und Thomas Müller haben ihren Rückzug aus der Nationalelf verkündet.

Kandidat Nr. 1: Joshua Kimmich

Vieles spricht dafür, dass Joshua Kimmich der neue DFB-Kapitän wird. Der 29-Jährige war bei der EURO bereits Vize-Kapitän und hat zuvor Neuer und Müller oftmals vertreten.

Kimmich selbst sagt: "Es war so, dass ich bei der EM zweiter Kapitän war. Ilkay hat jetzt aufgehört, dadurch werden die Rollen neu verteilt, die Karten neu gemischt. Generell habe ich mir nicht viele Gedanken darüber gemacht. Ich werde morgen anreisen. Und dann schauen wir mal, was der Trainer zu sagen hat" , erklärte dieser am Sonntag, nach dem Bundesliga-Spiel gegen Freiburg, als er auf das Kapitänsamt angesprochen wurde.

Der Defensiv-Allrounder ist nicht nur sportlich betrachtet ein Leistungsträger in der Nationalmannschaft, mit 91 Spielen für die DFB-Elf ist Kimmich auch der erfahrenste Akteur im Aufgebot von Nagelsmann.

Kandidat Nr. 2: Jonathan Tah

Jonathan Tah kann sich die Rolle als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft vorstellen. Dies verdeutlichte der Abwehrchef von Bayer Leverkusen am Samstagabend.

Auf eine Frage nach einem Amt als Kapitän oder Co-Kapitän antwortete der Abwehrchef von Bayer Leverkusen am Samstagabend nach dem Spiel gegen RB Leipzig (2:3) am "Sky"-Mikrofon: "Natürlich bin ich bereit." Wer die Binde übernehmen werde, wisse er allerdings noch nicht, sagte der 28 Jahre alte Innenverteidiger. Tah lief bislang 29-mal auf die deutsche Auswahl auf.

Rüdiger fehlt

Zudem wurden Torhüter Marc-André ter Stegen (40 Länderspiele) und Antonio Rüdiger (74 Länderspiele) als mögliche Kandidaten für das Kapitänsamt genannt. Letzterer erhält von Nagelsmann bei den anstehenden Partien allerdings eine Verschnaufpause und steht nicht im Kader.