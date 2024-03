Ab 2027 Von Adidas zu Nike - DFB wechselt nach 70 Jahren den Ausrüster Stand: 21.03.2024 18:00 Uhr

Es ist eine Zeitenwende: Nach mehr als 70 Jahren wendet sich der Deutsche Fußball-Bund erstmals von seinem Ausrüster ab - und wechselt zum US-Giganten Nike.

Diese Entscheidung verkündete der DFB am Donnerstag. Die Partnerschaft soll im Januar 2027 beginnen und bis 2034 dauern. Nike soll in dieser Zeitspanne alle Nationalteams ausrüsten.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen" , sagt DFB-Präsident Bernd Neuendorf.

Partner bei sechs WM-Titeln

Die derzeitige Partnerschaft mit Adidas läuft Ende des Jahres 2026 aus. Bei allen vier WM-Titeln und bei allen drei EM-Titeln der Männer sowie bei den beiden WM-Titeln und den acht EM-Trophäen der Frauen war Adidas der Ausrüster. Erst in der vergangenen Woche waren die neuen Trikots für die EURO 2024 im eigenen Land vorgestellt und vor allem wegen des pinken Auswärtstrikots ausgiebig diskutiert worden.

"Wir sind vom DFB heute darüber informiert worden, dass der Verband ab 2027 einen neuen Ausrüster haben wird", teilte das Traditionsunternehmen am Donnerstag auf Anfrage kurz und knapp mit.

Die kommenden Turniere werden nun zur Abschiedstournee. Die Heim-EM 2024, die Frauen-EM 2025 in der Schweiz sowie die Männer-WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada werden die DFB-Teams noch mit Adidas-Trikots absolvieren. Bei der EURO 2024 wohnt die DFB-Elf sogar im Adidas-Homeground in Herzogenaurach.

Nike mit bestem wirtschaftlichen Angebot

Der Grund für den unerwarteten Wechsel zu Nike, das in den vergangenen Jahren immer wieder mal erfolglos um die DFB-Auswahl geworben hatte: Laut DFB haben die Amerikaner " das mit Abstand beste wirtschaftliche Angebot abgegeben ". Dass der Adidas-Konkurrent zudem " mit seiner inhaltlichen Vision, die auch ein klares Bekenntnis für die Förderung des Amateur- und Breitensports sowie die nachhaltige Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland beinhaltet " gepunktet habe, dürfte bei der Entscheidung nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben.

Mit dem Wechsel endet eine lange Zeit des Buhlens: Kurz nach der WM 2006 hatte es bereits eine Multi-Millionen-Offerte des US-Konzerns gegeben. Damals entschied sich der DFB für Dauerpartner Adidas - und gegen einen Wechsel.

Nun ist der DFB in illustrer Gesellschaft: Der seit 1989 weltweit führende Sportartikel-Anbieter stattet den Rekordweltmeister Brasilien seit 1994 aus, sein bekanntes Markenzeichen ("Swoosh") prangt auch auf den Hemden anderer großer Fußball-Nationen wie Frankreich, England, den Niederlanden oder Ex-Europameister Portugal.

Nike hängt Adidas klar ab

Zuletzt vermeldete Nike einen Jahresumsatz von umgerechnet 47,1 Milliarden Euro bei einem Gewinn von 4,7 Milliarden. Adidas musste bei einem Umsatz von 21,4 Milliarden Euro einen Verlust von 75 Millionen hinnehmen - und nun den der deutschen Nationalmannschaft.