Fahrplan der Nationalmannschaft DFB-Team über den Oman zur WM nach Katar Stand: 07.11.2022 19:48 Uhr

Nominierung des Kaders, eine kurze Akklimatisierung inklusive eines Testspiels im Oman, dann weiter nach Katar: Die direkte Vobereitung auf die WM ist für die deutsche Fußballnationalmannschaft dicht gedrängt.

Von Marcus Bark

Die Präsentation des deutschen Kaders für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland wurde mit großem Aufwand inszeniert. Der damalige russische Nationaltrainer Stanislaw Tschertschessow wurde im Dortmunder Fußballmuseum sogar als Hologramm auf einen Sessel neben den damaligen deutschen Bundestrainer Joachim Löw projiziert.

Bei der Bekanntgabe des deutschen Kaders für die Weltmeisterschaft 2022 soll auf Brimborium verzichtet werden. Während einer Pressekonferenz am Donnerstag (10.11.2022) in Frankfurt am Main wird Bundestrainer Hansi Flick bekanntgeben, welche 26 Spieler im Aufgebot stehen.

Kurztrip in den Oman

Für diese Profis bleibt dann kaum Zeit, um Koffer zu packen, denn von Freitag bis Sonntag steht noch ein Bundesligaspieltag an, am Montagmittag hebt der Flieger nach Maskat in den Oman ab.

Wenn die Delegation des Deutschen Fußball-Bundes dort ihre Zimmer bezieht, wird es schon beinahe Dienstag sein, denn der Oman ist der deutschen Winterzeit um drei Stunden voraus.

Testspiel am 16. November

Das letzte und einzige Testspiel bis zur WM wird daher um 18 Uhr MEZ (21 Uhr Ortszeit) in einem Stadion in Maskat angepfiffen, das nach Sultan Qaboos benannt ist, der die Monarchie auf der arabischen Halbinsel von 1970 bis 2020 regierte.

Es bleibt also nur ein Tag, um sich vor dem Spiel vor Ort an die Temperaturen zu gewöhnen, die gegen Mittag noch auf über 30 Grad Celsius steigen und auch in der Nacht nicht unter 20 Grad sinken. Das Abschlusstraining und eine Pressekonferenz stehen am Dienstag auf dem Programm. Die Sportschau wird das Team des DFB begleiten und täglich auf allen Ausspielwegen über den kurzen Aufenthalt im Oman berichten, der schon am Donnerstag endet.

Pressekonferenz mit DFB-Präsident

Dann geht es am späten Vormittag Ortszeit in das Emirat Katar, das der deutschen Zeit nur um zwei Stunden voraus ist. Vom Flughafen in Doha sind es etwa 125 Kilometer mit dem Bus in das Basiscamp der deutschen Mannschaft, das damit weiter als jedes andere von der Hauptstadt entfernt ist. Bei günstigem Verkehr dauert die Fahrt zum Nordzipfel Katars etwa 80 Minuten.

Fahrplan Nationalmannschaft Datum Anstoß deutscher Zeit 10. November Bekanntgabe des Kaders 14. November Flug in den Oman 16. November Testspiel gegen den Oman 21 Uhr 17. November Flug nach Katar 23. November WM-Spiel gegen Japan 16 Uhr 27. November WM-Spiel gegen Spanien 20 Uhr 1. Dezember WM-Spiel gegen Costa Rica 20 Uhr

Für den Freitag hat der DFB eine Pressekonferenz mit seinem Präsidenten Bernd Neuendorf angesetzt, in der es vor allem um die Themen gehen dürfte, die teilweise seit nun einem guten Jahrzehnt diskutiert werden: also etwa die Lage der Arbeitsmigrantinnen und -migranten, einen eventuellen Entschädigungsfonds für die Opfer des Systems und der harten Arbeitsbedingungen, die Lage der Menschenrechte, die Rechte für Frauen und queere Menschen.

Start gegen Japan am 23. November

Spätestens am Samstag, einen Tag vor dem Eröffnungsspiel der WM zwischen dem Gastgeber und Ecuador, wird Bundestrainer Flick seine Spieler zur ersten Trainingseinheit in Katar bitten. Davor oder danach wird es im Medienzentrum am DFB-Quartier auch die erste Pressekonferenz geben, die täglich geplant sind - Ausnahmen bilden die Tagen nach den Spielen.

Das Trainingsgelände der deutschen Mannschaft in Katar

Nur eine gute Woche nach dem ersten Training im Oman wird es für die deutsche Mannschaft schon in Katar ernst. Bei vergleichbaren klimatischen Bedingungen steht am Mittwoch um 14 Uhr MEZ (16 Uhr Ortszeit) das Spiel gegen Japan an. Es folgen die beiden Gruppenspiele am Sonntag (27.11., 20 Uhr MEZ) gegen Spanien und am Donnerstag (01.12., 20 Uhr MEZ) gegen Costa Rica.

Mögliches Achtelfinale am 5. und 6. Dezember

Sollte die deutsche Mannschaft ihre Gruppe E als Tabellenerster abschließen, stünde am Montag (05.12.) das Achtelfinale gegen den Zweiten der Gruppe F (Belgien, Kroatien, Marokko, Kanada) an. Würde die Auswahl des DFB Zweiter, ginge es einen Tag später gegen den Sieger der Gruppe F.

Scheidet die deutsche Mannschaft wie 2018 in Russland in der Vorrunde aus, geht es am 2. Dezember nach Hause.