Entscheidung für die Türkei Nürnbergs Talent Can Uzun sagt dem DFB ab Stand: 04.03.2024 11:08 Uhr

Ausnahmetalent Can Uzun vom 1. FC Nürnberg hat dem DFB einen Korb gegeben und wird künftig für die türkische Nationalmannschaft spielen.

" Ich habe auf mein Herz gehört ", sagte der 18-Jährige bei Sky. " Wir haben großen Respekt vor Can Uzuns Entscheidung ", sagte DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig: " insbesondere aufgrund des guten, offenen und ehrlichen Austauschs, den Rudi Völler, Antonio Di Salvo und ich zuletzt mit Can und seinem Vater hatten. Für seinen weiteren Weg wünschen wir Can viel Erfolg. "

EM-Teilnahme in Aussicht

Diesen Weg will der Offensivspieler mit der Türkei gehen, deren Nationaltrainer Vincenzo Montella ihm eine EM-Teilnahme in Aussicht gestellt hat. " Die Nationalmannschaft muss man fühlen - und hier haben mein Herz und mein Bauch gesagt, dass die Türkei die richtige Wahl für mich ist ", sagte Uzun: " Ich werde alles geben, um Großes zu erreichen. "

Schon zu den Länderspielen am 22. März in Ungarn und vier Tage später in Österreich soll er von Montella nominiert werden. Uzun wurde in Regensburg geboren und spielt für den 1. FCN, seit er 13 ist. In 20 Zweitliga-Spielen erzielte er elf Tore. Auch für die türkische U17 und U18 lief er bereits auf, für die U21 war er nominiert.

"Ehrlich, offen und sehr respektvoll"

DFB-Sportdirektor Völler, Rettig und U21-Trainer Di Salvo wollten ihn für den DFB gewinnen. Uzun empfand dies als " riesige Ehre " und sprach von " großer Dankbarkeit für Deutschland ". Völler nannte er " eine absolute Fußball-Legende ", die ihm geraten habe, " auf mein Herz " zu hören: " Es wurde kein Druck gemacht, es war ehrlich, offen und sehr respektvoll. "