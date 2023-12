"Störungen in der Organisation" Türkischer Supercup in Riad abgesagt Stand: 29.12.2023 20:58 Uhr

Eigentlich sollte der türkische Supercup zwischen Meister Galatasaray und Pokalsieger Fenerbahce am Freitagabend (29.12.2023) in Saudi-Arabien stattfinden. Aber das Spiel wurde kurzfristig abgesagt.

Als das Spiel eigentlich längst laufen sollte, aber noch immer kein Fußball gespielt wurde, veröffentlichten Galatasaray und Fenerbahce gemeinsam mit dem türkischen Fußball-Verband (TFF) eine Erklärung. Darin heißt es, der Supercup in Riad sei wegen "Störungen in der Organisation" auf einen "späteren Zeitpunkt" verschoben worden.

Gedanken an Atatürk als Knackpunkt

Zuvor hatten bereits türkische wie ausländische Medien übereinstimmend berichtet, das Spiel werde nicht wie ursprünglich geplant in Riad in Saudi-Arabien stattfinden. Wie unter anderem "NTV Sport", die Nachrichtenagentur "DHA", aber auch der Sender "Sky" und die "Bild" schrieben, wollten Galatasaray und Fenerbahce beim Aufwärmen mit T-Shirts und Bannern an Mustafa Kemal Atatürk und die Gründung der Republik Türkei im Jahr 1923 erinnern.

Das soll Gastgeber Saudi-Arabien nicht gestattet haben. Beide Mannschaften sollen sich deshalb nach übereinstimmenden Medienberichten geweigert haben, den Platz zu betreten.

Atatürk gilt als Begründer der Republik Türkei, die am 29. Oktober einhundert Jahre alt wurde. Er modernisierte das Land und verankerte den Laizismus, also die Trennung zwischen Staat und Religion, in der Verfassung.