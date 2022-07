Internationale Transfers Juventus Turin bringt den Markt in Schwung Stand: 02.07.2022 13:22 Uhr

Bislang hielten sich die spektakulären Transfers auf dem europäischen Markt noch in Grenzen. Juventus Turin könnte der Verein sein, der eine Welle lostritt.

Von Olaf Jansen

Sogar Paris St. Germain hält die Füße noch still: Der ultrareiche französische Topklub hat in der aktuellen Transferphase mit dem portugiesischen Talent Vitinha erst einen einigermaßen namhaften Transfer getätigt. In den anderen Top-Nationen der Fußballszene ist das ähnlich. Vielleicht ist es Juventus Turin, das bald eine Welle von größeren Transfers lostritt. Ein Überblick über die sich anbahnenden Wechsel.

Italien

Natürlich: Sie waren unzufrieden bei Juventus mit der vergangenen Saison. Selbst der zurückgeholte Lieblingstrainer Massimo Allegri konnte mit dem Kader keinen Erfolg feiern. Folge: Die "alte Dame" wird ihr Team in diesem Sommer kräftig umkrempeln. Paul Pogba wird von Manchester United zurückkehren. Vom AS Rom soll Nicolo Zaniolo kommen. Vom FC Genua wird Abwehrmann Andrea Cambiaso verpflichtet. Mit weiteren Stars steht man in Verhandlungen - hier könnte Schwung im gesamten internationalen Transfermarkt entstehen.

Der von Atletico Madrid ausgeliehene Alvaro Morata wird hingegen ebenso wenig behalten wie Paulo Dybala, an dem Inter Mailand größtes Interesse hat.

Keine Zukunft bei Juve hat auch Federico Bernardeschi - das Eigengewächs erfüllte einfach die Erwartungen nicht - der SSC Neapel hat Interesse angemeldet. Überraschend: Offenbar verliert Juve mit Matthijs de Ligt auch einen starken Innenverteidiger - Juve-Sportdirektor Maurizio Arrivabene bestätigte die Wechselabsichten des Niederländers, den es wohl zum FC Chelsea zieht.

Kehrt zu Inter Mailand zurück: Romelu Lukaku.

Inter Mailand hat mit Rückkehrer Romelu Lukaku schon einen Zugang klar, ansonsten herrscht Ruhe, neben dem ablösefrei vom AS Rom geholten Henrich Mchitarjan steht lediglich Nachwuchstalent Kristjan Asllani (20) vom FC Empoli auf der Liste der Zugänge. Ähnlich bedeckt hält sich bislang Meister AC Mailand, bei dem Zlatan Ibrahimovic (40) wohl noch eine Saison dranhängt.

Spanien

Meister und Champions-League-Sieger Real Madrid hat seinen sommerlichen Königstransfer offenbar schon getätigt: Nachdem Antonio Rüdiger vom FC Chelsea ablösefrei verpflichtet werden konnte, zahlte man für Sechser Aurelien Tchouameni von der AS Monaco rund 100 Millionen Euro. Dem Vernehmen nach steht noch ein Mann auf der Wunschliste: Jude Bellingham vom BVB ist im Visier der Königlichen.

Aurelin Tchouameni

Der FC Barcelona muss etwas tun, um den Rückstand auf den großen Konkurrenten zu verkleinern. Gleich zwölf Spieler dürfen Gerüchten zufolge den Klub verlassen, unter anderem Spielmacher Frenkie de Jong, an dem Manchester United Interesse zeigt. Es muss Platz gemacht werden auf der Gehaltsliste, schließlich arbeiten die Katalanen weiterhin fieberhaft an der Verpflichtung von Wunsch-Stürmer Robert Lewandowski.

Finanzprobleme plagen derweil Atletico Madrid, das ebenfalls erst Platz im Kader schaffen muss, bevor Dortmunds Axel Witsel unter Vertrag genommen werden kann. Stürmer Alvaro Morata kehrt von Juve zurück.

Axel Witsel

England

Der Wechsel von Gabriel Jesus von Manchester City zum FC Arsenal ist offenbar beschlossene Sache. Wie unter anderem "The Athletic" berichtet, haben sich alle Parteien geeinigt. Jesus erhalte demnach einen Vertrag bis 2027. Die Ablöse soll sich auf rund 45 Millionen Pfund belaufen, was umgerechnet über 52 Millionen Euro sind. Bei City wird Platz gemacht für den vom BVB geholten Erling Haaland.

Der FC Liverpool hat zwar Sadio Mané an den FC Bayern verloren, dafür aber die Vertragsverlängerung von Mo Salah gefeiert. Zudem holte sich der Klopp-Klub mit Darwin Nunez von Benfica Lissabon ein Mega-Talent für die Sturmreihe dazu.

Spielt künftig für den FC Liverpool: Darwin Nunez.

Zahlreiche Gerüchte drehen sich momentan um Manchester United, das seinem neuen Trainer Erik ten Hag gern neues Personal zur Verfügung stellen möchte. Mit Tyrell Malacia (Feyenoord Rotterdam) steht ein flinker Außenspieler als Zugang fest, weitere werden kommen. Christian Eriksen (zuletzt FC Brentford) wird ebenso gehandelt wie Lisandro Martinez von Ajax und Frenkie de Jong vom FC Barcelona. Paul Pogba wird den Klub in Richtung Juve verlassen. Unbedingt bleiben soll Cristiano Ronaldo, um den es auch Wechselgerüchte gibt.

Frisches Personal wird auch Thomas Tuchel beim FC Chelsea bekommen. Von Leeds wird aller Wahrscheinlichkeit nach Stürmer Raphinha verpflichtet, die Angaben der Ablösesumme schwanken zwischen 63 und 75 Mio Euro. Nach den Abgängen von Antonio Rüdiger (Real) und Andreas Christensen (voraussichtlich FC Barcelona) muss auch dringend ein starker Innnenverteidiger her - De Ligt von Juve könnte der werden.