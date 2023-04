Primeira Liga in Portugal Porto stoppt Siegesserie von Schmidts Benfica Stand: 07.04.2023 21:13 Uhr

Mit einem Sieg im Topduell der portugiesischen Primeira Liga ist der FC Porto dem Tabellenführer Benfica Lissabon ein Stück näher gekommen. Für deren Trainer Roger Schmidt war es der erste Misserfolg nach acht Siegen.

Dabei hatte Benfica, das nach der 1:2 (1:1)-Pleite am Freitag (07.04.2023) noch sieben Punkte Vorsprung auf Porto hat, den besseren Start. Torhüter Diogo Costa unterlief ein unglückliches Eigentor und brachte das Schmidt-Team in Führung (10.). Gonzalo Ramos hatte an die Latte geköpft, der Ball prallte von dort aber an den Rücken Costas und ging über die Torlinie.

Ende der ersten Halbzeit verliert Benfica den Faden

Kurz vor dem Halbzeitpfiff gab es jedoch einen Rückschlag für Benfica. Mateus Uribe traf per Direktabnahme aus 15 Metern zum Ausgleich (45.). Wenig später jubelte Porto nochmal, der Treffer von Galeno in der fünften Minute der Nachspielzeit zählte aber nach Ansicht der Videobilder aufgrund einer Abseitsstellung nicht.

Im zweiten Durchgang dauerte es jedoch nicht lange, bis die Gäste doch die Führung erzielten. Stürmer Mehdi Taremi war ebenfalls mit einem Flachschuss gegen Benfica-Torhüter Odysseas Vlachodimos erfolgreich (54.). In der Folge versuchte der Tabellenführer zwar, Druck auf seinen einzigen Liga-Verfolger zu machen, ein Treffer gelang jedoch nicht mehr. Trotzdem deutet alles auf den ersten Titel Lissabons seit 2019 hin.