Supercup gegen Atalanta Bergamo Mbappés erstes Pflichtspiel für Real Madrid steht an Stand: 12.08.2024 13:30 Uhr

Kylian Mbappé steht vor seinem ersten Pflichtspiel für Real Madrid. Der Gewinner der Champions League trifft im europäischen Supercup auf Atalanta Bergamo.

Selten zeichnete sich ein spektakulärer Transfer so lange ab wie der von Kylian Mbappé zu Real Madrid. Nach sieben Jahren bei Paris Saint-Germain wechselte der französische Weltmeister zu den "Königlichen", bei denen die Wahrscheinlichkeit hoch ist, auch mal die Champions League zu gewinnen.

Real Madrid geht als Titelverteidiger in die reformierte Eliteliga und spielt daher schon früh in der Saison wieder um einen Titel. Am Mittwoch (14.08.2024) trifft die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti im europäischen Supercup auf Atalanta Bergamo. Die Partie wird um 21 Uhr (im Live-Ticker der Sportschau) in der polnischen Hauptstadt Warschau angepfiffen.

Bundesligisten in den Endspielen unterlegen

Sowohl Real Madrid als auch Atalanta Bergamo gewannen gegen deutsche Bundesligisten ihre Titel. Der spanische Klub bezwang Borussia Dortmund mit 2:0, der italienische Klub machte es deutlicher, nicht nur vom Ergebnis her. Mit 0:3 verlor der deutsche Meister Bayer Leverkusen das Finale in Dublin.

Zeit ohne Kroos beginnt bei Real

Erstmals seit zehn Jahren steht für Real Madrid ein Pflichtspiel an, in dem Toni Kroos nicht beim inzwischen 15-maligen Gewinner der wichtigsten europäischen Vereinstrophäe unter Vertrag steht. Der deutsche Weltmeister beendete seine Karriere mit dem Aus bei der Europameisterschaft im Viertelfinale gegen Spanien.

Saisonstart auf Mallorca

Die Meisterschaft in "La Liga" beginnt für Real auf Mallorca. Vier Tage nach dem Supercup steht für den Titelverteidiger am Sonntag die Partie bei RCD an. Erzrivale FC Barcelona beginnt einen Tag früher beim FC Valencia.