Spitzenspiel in der Türkei Doppelpack Osimhen - Galatasaray gewinnt gegen Samsunspor Stand: 10.11.2024 21:54 Uhr

Tabellenführer Galatasaray hat am Sonntag (10.11.2024) das Spitzenspiel der türkischen Süper Lig gegen Verfolger Samsunspor mit dem deutschen Trainer Thomas Reis gewonnen.

Der entscheidende Spieler beim 3:2 (1:0)-Erfolg von Galatasaray Istanbul war Victor Osimhen. Er traf zweimal für "Gala" (3. Minute/ 55.). Den dritten Treffer für die Mannschaft von Trainer Okan Buruk erzielte der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi (85.).

Nach elf Spieltagen steht Galatasaray bei zehn Siegen und einem Remis, macht 31 Punkte und Rang eins. Für das Überraschungsteam Samsunspor hingegen war es die dritte Niederlage (25 Punkte, Platz 3).

Zwei Tore reichten Samsunspor nicht für eine Überraschung

Für die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Reis waren Tore von Olivier Ntcham (50.) und Youssef Aït Bennasser (90.+3) zu wenig, um auch Galatasaray zu ärgern.

Reis setzte auch im Spitzenspiel auf drei Spieler, die auch schon in der Bundesliga gespielt haben: Rick van Drongelen (früher HSV und Union Berlin) spielte in der Innenverteidigung, Landry Dimata (einst beim VfL Wolfsburg) griff über die linke Seite an und Kingsley Schindler (früher in Köln unter Vertrag) wurde nach etwas mehr als einer Stunde eingewechselt.