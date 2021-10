Zu klare Ergebnisse im Frauenfußball? UEFA will Änderungen in der Qualifikation

Die Gruppensieger in der EM-Qualifikation haben Zahlen vorzuweisen, die keine Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen lassen. Deutschland gewann alle acht Spiele und hat dabei eine Tordifferenz von 46:1 erspielt. Dänemark und Spanien ließen ebenfalls keinen Punkt liegen und holten jeweils 48:1 Tore. Sechs Spiele in der Qualifikation endeten zweistellig, Deutschland gewann 10:0 gegen Montenegro. Und in der europäischen Qualifikation zur WM 2023 in Australien und Neuseeland deuten sich nach vier Spieltagen ähnliche Verläufe in den Gruppen an.

Die sportliche Ungleichheit in den Spielen ist schlecht für die Attraktivität des Wettbewerbs - und deswegen will Nadine Kessler, Leiterin der UEFA-Abteilung Frauenfußball, Änderungen voranbringen.