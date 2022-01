Am Freitag (28.01.2022) hat Martina Voss-Tecklenburg im Breisgau mit ihrem Trainerteam der Frauen-Nationalmannschaft einen Workshop abgehalten.

Es ging um wichtige Zukunftsthemen, die die Bundestrainerin besprochen haben wollte, schließlich bestreiten die DFB-Frauen zwischen dem 17. und 23. Februar beim Arnold-Clark-Cup in England ein hochkarätiges Einladungsturnier mit Partien gegen Spanien, Kanada und EM-Gastgeber England. Erwartet werden volle Stadien und hochkarätige Partien.

Beim Asien-Cup werden reichlich WM-Startplätze vergeben

Das ist der der krasse Gegensatz zu einem Turnier, bei dem derzeit gerade die Qualifikationsplätze für die nächste Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland ausgespielt werden - und das selbst für Voss-Tecklenburg eher unter dem Radar läuft und auch nicht von einer DFB-Trainerin vor Ort beobachtet wird: den AFC Women’s Asian Cup in Indien.

Dort ist die Gruppenphase mit anfangs noch zwölf Teams abgeschlossen, am Sonntag (30.01.2022) stehen die Viertelfinals an. Dort kommt es zu folgenden Paarungen: Australien gegen Südkorea, Japan gegen Thailand, China gegen Vietnam, Taiwan (Chinese Taipeh) gegen die Philippinen.

Das Besondere dabei: Alle Viertelfinalisten haben - trotz teilweise krasser Leistungsunterschiede - große Chancen, bei der WM mitzuspielen. Die der asiatischen Konföderation AFC angehörigen Australierinnen sind als WM-Gastgeber ohnehin gesetzt, dazu hat Asien fünf feste und zwei weitere Playoff-Plätze, die bei diesem Turnier vergeben werden. Selbst die Viertelfinal-Verlierer kämpfen also noch um zwei sichere Startplätze im Sommer 2023.

Außenseiter wie die Philippinen hoffen

Für Außenseiter wie die Philippinen ist das ein riesiger Anreiz. "Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte zwei Spiele im Asien-Cup gewonnen. Jedes Mal, wenn wir etwas Neues machen und ein bisschen Geschichte schreiben, ist das fantastisch für das Team und das Land" , freute sich ihr Trainer, der Australier Alen Stajcic, und blickte auf das Viertelfinale gegen Taiwan: "Ich weiß, dass sie in den 80er Jahren und in den Anfängen des internationalen Frauenfußballs eine Supermacht waren."

Beobachter kommen um den Eindruck nicht umhin: Das Niveau der asiatischen Teams ist sehr unterschiedlich. Klar, Japan und China, die seit Jahrzehnten die professionelle Förderung des Frauen- und Mädchenfußballs betreiben und entsprechende Strukturen besitzen, können mit den USA oder Kanada und den Topnationen Europas immer mithalten, aber der Rest kaum.

Dem iranischen Team wird das erste Erfolgserlebnis aberkannt

Zudem ist die Stimmung in den indischen Spielorten bescheiden, berichten akkreditierte Personen. Die Corona-Pandemie beeinflusst auch dieses Ereignis. Ausgerechnet Gastgeber Indien musste nach einem Corona-Ausbruch seine Mannschaft nach einem Spiel zurückziehen.

Bitter war das auch für den Iran, dessen Frauen-Nationalmannschaft zwei Jahre gänzlich von der Bildfläche verschwunden war, dann nach einem Neuaufbau unter der Aktivistin und Nationaltrainerin Maryam Irandoost sensationell die Vorqualifikation in Usbekistan überstand – und beim Asien-Cup mit einem zäh verteidigten 0:0 eben gegen Indien startete. Auch wenn die iranischen Medien allein auf die Männer fixiert sind, die sich gerade für die WM in Katar qualifiziert haben, war das für die Frauen ein riesiger Erfolg.

Doch dieser Punkt wurde am Grünen Tisch nach dem indischen Rückzug wieder getilgt, anschließend zahlten die tapferen Spielerinnen aus dem Iran sowohl gegen China (0:7) als auch Taiwan (0:4) kräftig Lehrgeld. Das bedeutete die vorzeitige Heimreise. Vietnam rettete sich trotz nur einem Punkt und 2:8 Toren noch ins Viertelfinale, wo aber jetzt die Begegnung gegen China zur Lehrstunde werden dürfte.