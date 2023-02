Ligue 1, 25. Spieltag PSG setzt Zeichen im Titelkampf Stand: 26.02.2023 23:18 Uhr

Angeführt von seinen Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain das Topspiel in der französischen Ligue 1 gewonnen.

PSG setzte sich am Sonntagabend (26.02.2023) in der französischen Ligue 1 souverän mit 3:0 (2:0) bei Verfolger Olympique Marseille durch. Gegen den Tabellenzweiten hatten die Pariser im Pokalwettbewerb am 8. Februar noch 1:2 verloren.

Den zweiten Sieg nacheinander der davor schwächelnden PSG-Mannschaft leiteten Mbappé mit seinem Tor in der 25. Minute auf Vorlage von Messi und der Argentinier selbst vier Minuten später auf Vorlage von Mbappé ein.

Beim Torjubel mussten die Pariser Spieler teilweise durch Sicherheitskräfte mit Plexiglasschildern vor Gegenständen geschützt werden, die von den Rängen geworfen wurden.

Neymar weiterhin verletzt

In der zweiten Halbzeit legte das argentinisch-französische Duo noch einmal nach: Einen Lupfer von Messi vollendete Mbappé (55.) zum dritten Treffer. Es war sein 200. Pflichtspieltor für PSG, der 24-Jährige zog mit Vereins-Rekordtorschütze Edinson Cavani gleich.

Der Brasilianer Neymar fehlt derzeit noch wegen einer Knöchelverletzung. Ob er bis zum Rückspiel in der Champions League am 8. März in München gegen den FC Bayern wieder fit sein wird, ist fraglich.

In der Tabelle führt PSG mit acht Punkten vor Marseille, die AS Monaco folgt als Dritter nach einer 0:3-Heimniederlage gegen OGC Nizza ebenso wie RC Lens auf Platz vier mit zehn Punkten Rückstand auf Paris Saint-Germain.