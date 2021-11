Flaschenwurf ins Gesicht - Spielunterbrechung bei Lyon - Marseille

Schon in der 2. Minute verzögerte sich die Ausführung eines Eckballs von Payet, weil aus einem Fanblock Lyons Gegenstände in seine Richtung geworfen wurden. Als Payet nach drei Minuten Wartezeit erneut zur Ausführung der Ecke ansetzte, traf ihn eine gefüllte Wasserflasche im Gesicht.

Unklar, ob das Spiel weiter geht

Schiedsrichter Ruddy Buquet führte die Mannschaften zunächst in die Kabine, zurzeit ist unklar, ob und wann das Spiel wieder aufgenommen wird.

Payet gilt in Lyon als unbeliebt, da er ein Ex-Spieler vom Lyoner Rivalen AS Saint-Etienne ist und dem Klub weiter als verbunden gilt.

Ähnlicher Vorfall in Nizza mit Payet

Am 22. August hatte es in Nizza einen ähnlichen Vorfall gegeben. Auch dort wurde Payet von einer Flasche getroffen, damals am Rücken. Er sank er zunächst zu Boden, dann warf er mit mehreren Plastikflaschen auf Nizza-Fans, andere Teamkollegen schlossen sich ihm an.