Ligue 1 Paris-Clubchef: Können Mbappé nicht umsonst gehen lassen Stand: 06.07.2023 09:54 Uhr

Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain will Topstar Kylian Mbappé auf keinen Fall ohne eine Ablöse ziehen lassen. Der französische Nationalspielers wurde zuletzt immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

"Ich war sehr schockiert, als ich erfuhr, dass er vorhatte, ablösefrei zu gehen", sagte Al-Khelaïfi. Er wolle, dass Mbappé einen neuen Vertrag bei PSG unterschreibe.

Mbappés Vertrag beim Hauptstadtclub läuft 2024 aus. Ein Brief Mbappés an die PSG-Vereinsbosse, in dem er schrieb, eine Option zur Verlängerung nach der nächsten Saison nicht nutzen zu wollen, hatte für großen Wirbel gesorgt. Auch über einen Abschied schon in diesem Sommer war danach spekuliert worden, dann könnte ein Wechsel den Parisern noch eine hohe Ablösesumme einbringen.

Vor allem der spanische Rekordmeister Real Madrid ist an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert. Mbappé hatte zuletzt bekräftigt, dass er in der kommenden Spielzeit noch bei PSG bleiben will.