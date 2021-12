Sergio Agüero - Abschied einer Legende

Er hat gekämpft, er hat alles versucht, hat alle Anweisungen der Ärzte befolgt und alle Tests und Behandlungen über sich ergehen lassen. Doch es hat nichts genutzt. Stürmerstar Sergio "Kun" Agüero vom FC Barcelona hat am Mittwoch (15.12.2021) seine Karriere beenden müssen. Der 33-jährige Argentinier leidet an Herzrhythmusstörungen, die mit dem Profifußball unvereinbar sind.

Erst seit Sommer in Barcelona

Agüero war Ende Oktober in der 40. Minute des Erstligaspiels des FC Barcelona im heimischen Camp Nou gegen Deportivo Alavés plötzlich zusammengebrochen. Er fasste sich an die Brust und rang nach Luft. Zunächst hatte es geheißen, er werde mindestens drei Monate ausfallen, nach einer Therapie aber wieder zurückkehren können. Doch diese Hoffnung wurde nicht erfüllt.

Nach zehn erfolgreichen Jahren bei Manchester City war der Profi erst im Sommer ablösefrei nach Barcelona gewechselt. Für seinen neuen Klub konnte er aber gerade Mal fünf Spiele absolvieren. Dabei gelang ihm in der Ligapartie gegen Real Madrid (1:2) ein Treffer.

Idol in Manchester

Bei Manchester City ist Agüero bis heute ein Idol. In 390 Pflichtspielen für den Klub traf er 260 Mal. Damit ist er Rekord-Torjäger in der Geschichte des Vereins. Unvergessen ist sein Treffer im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft im Mai 2012. Da erzielte Agüero in der Nachspielzeit das Tor zum 3:2 gegen die Queens Park Rangers und schoss City zur ersten englischen Meisterschaft seit 44 Jahren.

Tore, Tore. Tore

Agüero war 2011 für 40 Millionen Euro von Atletico Madrid nach Manchester gewechselt, Schon dort hatte er eine brillante Torquote. 100 Tore in 230 Spielen stehen in der Statistik. Begonnen hatte der Ausnahmestürmer beim Club Atlético Independiente in in Buenos Aires. Sein Debüt in der A-Mannschaft von Independiente feierte er im Juli 2003. Da war er gerade 15 Jahre alt geworden, bis heute hält er den Rekord als jüngster Spieler der argentinischen Primera Division. Agüero bestritt auch 101 Länderspiele für Argentinien und erzielte dabei 42 Treffer. 2021 gewann er mit seinem Land die Copa America.

"Unauslöschlich im Gedächtnis"

"Sergios Errungenschaften für Manchester City können gar nicht hoch genug eingeschätzt werden" , sagte Khaldoon Al Mubarak, Vorstandsvorsitzender der "Citizens", nach Agüeros Abschied. Und dann hat er noch etwas sehr Schönes hinzugefügt: "Seine Legende wird für immer unauslöschlich jenen im Gedächtnis bleiben, die diesen Klub lieben - und vielleicht sogar denen, die nur den Fußball lieben." Mehr Lob geht nicht. City gab zudem bekannt, man werde Agüero ein Denkmal in Form einer Statue setzen.

Ausgeprägter Torriecher

Agüero ist der Inbegriff eines Strafraumstürmers. Immer in Bewegung, immer auf dem Sprung, körperlich robust und mit feiner Technik, schnörkellos, mit direktem Zug zum Tor. Die meisten seiner Treffer machte er wegen seines ausgeprägten Torriechers. Er hatte diesen Instinkt, immer zu wissen, wo der Ball hinkommt – und dann hatte er den unbändigen Willen, ihn ins Tor zu schießen. Ein Schlitzohr nennt man das. Das hat ihm weltweit Respekt eingebracht, auch – und da liegt Khaldoon Al Mubarak völlig richtig – bei Fans, die es nicht mit Manchester City halten.

Herber Verlust für Barcelona

Für den FC Barcelona ist das alles ein herber Verlust. Bei den Katalanen sollte Agüero – so der Plan – ein kongeniales Duo mit seinem besten Freund Lionel Messi bilden. Doch erst verließ Messi den Klub, jetzt muss Agüero seine Karriere beenden.

vdv/sid/dpa | Stand: 14.12.2021, 11:56