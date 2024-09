La Liga Real Madrid gerüstet für den VfB Stuttgart Stand: 14.09.2024 23:18 Uhr

Vor dem Champions-League-Duell mit dem VfB Stuttgart hat Real Madrid in der spanischen Meisterschaft in die Spur gefunden. In San Sebastian gelang ein 2:0-Auswärtssieg.

Schmeichelhafter Sieg für Real Madrid im Auswärtsspiel bei Real San Sebastian. Die Gastgeber zeigten sich über 90 Minuten als ebenbürtiger Gegner und trafen gleich dreimal Latte oder Pfosten des Madrider Tores.

Real hingegen schlug im zweiten Durchgang eiskalt zu und verwandelte zwei Strafstöße zum 2:0-Sieg. Zunächst verwandelte Vinicius Junior einen Handelfmeter zum 1:0 (58.). Eine Viertelstunde vor Schluss erhöhte Kylian Mbappé ebenfalls per Elfmeter auf 2:0. Tabellenführer FC Barcelona tritt am Sonntag beim FC Girona an.

Als nächstes kommt Stuttgart

Für Real geht es am Dienstag (17.09.2024) in der Champions League mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart weiter. In der Liga steht am Samstag die Partie gegen Espanyol auf dem Programm. Real Sociedad spielt am Dienstag bereits in der Liga, es steht das Gastspiel auf Mallorca an.