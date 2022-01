Als der FC Barcelona im Sommer den jungen Abdessamad Ezzalzouli von Viertligist Herculas Alicante verpflichtete, war das einer der untrüglichen Hinweise: Es ist derzeit finanziell nicht gut bestellt um den spanischen Weltklub. Gerade einmal zwei Millionen Euro mussten die Katalanen für den damals erst 19-Jährigen hinblättern. Und eigentlich sollte er sich erst einmal in Barças Reservemannschaft beweisen.

Knapp sechs Monate später haben sich die Dinge ein wenig verändert. "Ez Abde" - wie der Marokkaner genannt wird - ist plötzlich in aller Munde. Barcas Trainer Xavi beorderte den Youngster angesichts akuten Personalmangels eher notgedrungen in die 1. Mannschaft, wo sich der Linksfuß raketenartig entwickelte. Abde spielte sich auf der linken Angriffsseite ins Rampenlicht, ist seit ein paar Wochen gar nicht mehr aus der Startelf des FCB wegzudenken.

Von Marokko für den Afrika-Cup nominiert

Was natürlich Begehrlichkeiten weckte. Auch bei Vahid Halilhodzic. Der marokkanische Nationaltrainer nominierte Abde für den bevorstehenden Afrika-Cup in Kamerun (09.01.-06.02.21). Pragmatisch, wie der bosnische Fußballlehrer nun einmal ist, urteilte er über den jungen Außenspieler: "Er ist nicht Messi oder Mbappe, aber wenn er für eine Mannschaft wie Barcelona spielt, hat er Qualität."

Außerdem verriet Halilhodzic: "Ich habe schon ein paar mal mit dem Spieler gesprochen. Er hat mir erklärt, dass er gern für das Land seiner Eltern spielen würde und mit den Verantwortlichen beim FC Barcelona sprechen wolle." Schließlich würde er seinem Verein bei einer Teilnahme am Afrika-Cup ja wochenlang fehlen.

Barça oder Nationalmannschaft?

Barcelonas Verantwrtliche wiederum teilten Abde mit, dass sie gerne sehen würden, wenn er in Barcelona bleibt. Abde würde bei einer Teilnahme an der kontinentalen Meisterschaft seinen steilen Blaugrana-Aufstieg bremsen. Er müsse sich entscheiden: Barça oder Nationalmannschaft.

Mit Erfolg, der junge Spieler löste das Problem nun auf seine Weise: Er schrieb dem marokkanischen Verband laut der spanischen Zeitung "Marca" einen Brief, in dem er seinen Verzicht auf die marokkanische Nationalmannschaft grundsätzlich bekanntgab. Er wolle künftig für Spanien spielen. Für das Land, in das er im Kindesalter gemeinsam mit seinen Eltern aus Marokko übersiedelte.

Spanische Staatsbürgerschaft bereits beantragt

Dem Vernehmen nach hat Abde sogar bereits die spanische Staatsbürgerschaft beantragt.

So kann ein Verband eines seiner größten Talente verlieren. Marokko strich Abde am Freitag (01.01.2021) von der Kaderliste für den Afrika-Cup. Nachnominiert wurde Tarik Tissoudali vom belgischen Klub KAA Gent.

Stand: 01.01.2022, 12:38