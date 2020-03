Das Bild von Jack Grealish am ganz frühen Sonntagmorgen hat Fußball-England mal wieder ganz schwer am Top-Talent von Aston Villa zweifeln lassen. Im blauen Hoodie und Slippern steht er da auf der Straße mit betretenem Blick neben seinem demolierten Edel-Range-Rover. Wenig später wird bekannt: Der 24-Jährige, der in England momentan als heißeste Fußballware gilt, hat sich mal wieder danebenbenommen.

Nach einer Partynacht mit mindestens zwei anderen Fußballkollegen hat er mit seinem 100.000-Euro-Gefährt zwei parkende Autos gerammt und wurde dann von der Polizei angehalten. Pikant: Keine 24 Stunden zuvor hatte Grealish seine Fans per Videobotschaft aufgefordert, angesichts der Coronakrise daheim zu bleiben. Um sich selbst und andere zu schützen.

"Er muss endlich erwachsen werden"

"Ich bin extrem wütend und das habe ich ihm auch schon am Telefon gesagt. Er muss endlich erwachsen werden" , echauffierte sich Arsenal-Legende Ian Wright, der Grealishs erneute Eskapade als einer der ersten Prominenten öffentlich kommentierte. Grealish, Publikumsliebling bei Aston Villa und mit seiner dynamischen Spielweise und seinen Regiekünsten zweifelsohne wichtigster Spieler des abstiegsbedrohten Erstligisten, hat sich nicht zum ersten Mal daneben benommen.

Im Sommer 2015 wurde er volltrunken auf einer Flaniermeile auf Teneriffa abgelichtet, im gleichen Jahr erschien ein Video, auf dem ein Jack Grealish zu sehen war, der Distickstoffmonoxid, im Volksmund "Lachgas" genannt, inhalierte.

Wechsel zu ManUnited in Gefahr

Wurden diese Fehltritte damals seiner jugendlichen Unerfahrenheit zugeschrieben und mehr oder weniger entschuldigt, könnte die neue Affäre für einen echten Karriereknick sorgen. Denn obwohl sich Grealish am Dienstagmorgen (31.03.2020) bei seinen Fans in einer erneuten Videobotschaft entschuldigte und eine Geldstrafe von seinem Klub akzeptierte, dürfte die Geschichte noch nicht vom Tisch sein.

Nach seiner bislang sportlich überragenden Saisonleistung ist - laut englischen Medien - Manchester United sehr an einer Verpflichtung des Villa-Kapitäns interessiert. Obwohl Aston Villa, für das Grealish schon seit seiner Jugend spielt, tief im Tabellenkeller steht, gelangen ihm in der laufenden Saison in 26 Ligaspielen sieben Tore. Dazu sammelte er sechs Torvorlagen. 80 Millionen Euro soll United der Wechsel, der laut englischen Tageszeitungen nun wieder in Frage steht, wert sein.

