Fanorganisation "Pro Fans" fordert DFB zum Verzicht auf die WM in Katar auf

"Wir fordern den DFB auf, die Teilnahme an der WM in Katar abzusagen" , schrieb das Bündnis in einer am Montag (08.03.2021) veröffentlichten Stellungnahme.

"Wir wissen sehr wohl, dass viele Fußballfreunde den Spielen der deutschen Nationalmannschaft entgegen fiebern. Uns ist ebenso bewusst, dass eine Weltmeisterschaft für die Sportler der Höhepunkt ihrer Laufbahn schlechthin ist" , schreibt "Pro Fans" weiter. "Aber es gibt nichts, was es rechtfertigen könnte, die Menschenrechtsverletzungen in Katar hinzunehmen, ja, gar durch die Teilnahme am Turnier wissentlich, billigend zu unterstützen."

Bündnis bedauert, "noch nicht früher aktiv geworden zu sein"

Ein Antwort des DFB habe man bislang nicht erhalten, sagt Sig Zelt vom Bündnis "Pro Fans" im Gespräch mit der Sportschau. "Und eigentlich erwarten wir auch keine." Auf eine Anfrage der Sportschau vom Montagabend reagierte der DFB bislang nicht.

Zelt betonte, dass man in dem Bündnis weniger Stolz auf die Stellungnahme empfinde als viel mehr bedaure, nicht früher aktiv geworden zu sein. "Im Nachhinein hätten wir uns schon deutlich früher positionieren müssen."

"Guardian" berichtet von 6.500 Toten seit 2010

Die Stellungnahme von "Pro Fans" fällt in eine Zeit, in der die Kritik an dem Turnier in Katar lauter wird. Am Gastgeberland gibt es wegen Menschenrechtsverletzungen, Ausbeutung von Gastarbeitern und Korruption bei der WM-Vergabe seit Jahren große Kritik. Viele Todesfälle unter Gastarbeitern werden direkt oder indirekt mit den Bauarbeiten an der Infrastruktur für die WM 2022 in Verbindung gebracht.