Joe Cole, langjähriger Profi des FC Chelsea, hat gerade einen hübschen Vergleich angestellt. Fünf Wochen, nachdem Vereinsikone Frank Lampard den Trainerposten an Thomas Tuchel verloren hat, sagte er: "Wenn dich deine Frau verlässt und du den neuen Partner triffst, willst du ihn nicht mögen. Aber dann stellt sich raus, dass er ein netter Kerl ist. Die Fans haben Frank geliebt und werden ihn immer lieben. Aber Tuchel ist wirklich, wirklich gut" , sagte Cole beim Sender “beIn Sport”.

Großes Lob für Tuchel - und große Aufgabe

Lampards Entlassung traf bei Chelseas Anhang und weiten Teilen der britischen Medien auf Unverständnis, auch wenn die spielerischen Defizite unter dem unerfahrenen Coach offensichtlich waren. Lampard stand für die Hoffnung, dass in der von ausländischen Trainern dominierten Premier League auch ein Übungsleiter aus der Heimat Erfolg bei einem der großen Klubs haben kann. Tuchel hat also gleich zwei Aufgaben an der Stamford Bridge. Er muss die Mannschaft besser machen - und das Lampard-loyale Umfeld von sich überzeugen.

Vor dem Spiel am Donnerstag (04.03.2021) beim FC Liverpool steigen Tuchels Zustimmungswerte, denn die sportliche Entwicklung ist gut. Nach neun Spielen ist Chelsea noch ungeschlagen. In der Tabelle ging es vom neunten auf den fünften Platz, die Champions-League-Qualifikation ist in Reichweite. In der Königsklasse selbst sind die Chancen auf den Viertelfinal-Einzug prächtig nach dem 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atlético Madrid. Auch im FA -Cup ist Chelsea noch dabei.

Kontrolle und eine solide Defensive

Während die "Blues" unter Lampard oft chaotisches Spektakel boten, steht Tuchels Chelsea für Kontrolle und eine solide Defensive. Ballbesitz und die Zahl der Pässe sind unter dem Deutschen deutlich nach oben gegangen, dafür gestattet Chelsea dem Gegner nur noch halb so viele Schüsse aufs Tor wie unter Lampard. In den neun Spielen seit dem Trainerwechsel hat die Mannschaft erst zwei Gegentreffer zugelassen.

Der deutsche Innenverteidiger Antonio Rüdiger ist dabei einer von mehreren Profis, die wieder mehr zum Zug kommen. Andere Beispiele sind die Außenverteidiger César Azpilicuata und Marcos Alonso sowie Mittelfeld-Passkönig Jorginho. Weniger Spielzeit erhalten dafür der englische Nationalverteidiger Ben Chilwell, erst zu dieser Saison für 50 Millionen Euro von Leicester City gekommen, oder die aus der eigenen Akademie stammenden Reece James und Tammy Abraham.

Tuchel hat der Mannschaft Erfahrung injiziert, ohne dabei komplett von Lampards vermeintlichem Jugendstil abzuweichen: die jungen Mason Mount, 22, und Callum Hudson-Odoi, 20, spielen auch unter Tuchel eine wichtige Rolle.

"Jeden Tag pusht er dich"

Beachtlich ist, wie schnell der Trainer seiner Mannschaft eine Struktur gegeben hat. Sie hat sein neues 3-4-2-1-System gut adaptiert, jeder Spieler weiß erkennbar, was er zu tun hat – das war unter Lampard oft nicht der Fall. Auch soll der Ex-Coach Schwächen in der Kommunikation mit dem Team gehabt haben. Tuchel dagegen spricht viel mit seinen Profis und versucht, niemanden zurück zu lassen: den Ersatzspielern erklärt er, warum sie es nicht in die erste Elf geschafft haben. Torwart Edouard Mendy beschreibt Tuchel als Lehrmeister, der fördert und fordert: "Er ist sehr expressiv. Er zeigt dir, wenn ihm etwas gefällt, wenn man etwas gut gemacht hat. Jeden Tag pusht er dich. Er bleibt positiv – zeigt aber auch seine Entschlossenheit.”

Wie schon bei Mainz 05 und Borussia Dortmund legt Tuchel höchste Maßstäbe an, das bewies er kürzlich gegen den FC Southampton (1:1), als er ein Exempel an Hudson-Odoi statuierte. Er wechselte den Engländer erst ein und eine halbe Stunde später wieder aus. Danach kritisierte er dessen mangelnde “Energie und die Einstellung im Gegenpressing” . Einen jungen Profi derart zu demütigen - das kommt schlecht an in der Öffentlichkeit und kann in der Kabine zu Verwerfungen führen. Doch Tuchels riskantes Manöver funktioniere. In der folgenden Partie gegen Atlético Madrid spielte Hudson-Odoi von Beginn an und trug mit einer starken Leistung zum 1:0-Erfolg bei.

Tolle Stürmer ohne Schwung

Giroud per Fallrückzieher zum 1:0

Das einzige Tor dieser Veranstaltung war ein Zufallsprodukt. Olivier Giroud traf per Fallrückzieher, nachdem der Ball kurios zu ihm gelangt war. Das verdeutlicht die offensichtliche Schwäche von Tuchels Chelsea: Der Mannschaft fehlen Zielstrebigkeit und Schwung im Spiel nach vorne. Sie kreiert nur wenige Chancen und trifft zu selten – gemessen an dem Angebot an hochkarätigen Stürmern im Kader. "Chelsea kann fast so schwer anzuschauen sein wie zu besiegen" , schrieb der “Guardian” nach dem 0:0 gegen Manchester United am Sonntag.

Mit der neuen Stabilität hat Tuchel die Basis geschaffen, doch auch ihm ist noch nicht gelungen, was Lampard in letzter Konsequenz den Job gekostet hat - nämlich das Beste aus der prominent besetzten Offensive heraus zu holen. Gemeint sind damit auch die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz, die im Sommer für zusammen mehr als 130 Millionen zu Chelsea gewechselt sind und seitdem auf den Durchbruch warten.

Werner zieht sich Unmut zu

Timo Werner kommt noch nicht in Fahrt

Werner sollte eigentlich von Tuchels 3-4-2-1-Formation profitieren, in der er als hängende Spitze zum Einsatz kommt und nicht auf dem Flügel oder als Mittelstürmer wie unter Lampard. Doch der Ex-Leipziger traf seit dem Trainerwechsel erst einmal und zog sich gegen Manchester United den Zorn seines neuen Chefs zu, als er nach dessen Auffassung nach einer Flanke zu zögerlich zum Ball ging.

Schon vor der Partie hatte Tuchel gemutmaßt, dass sein Ballbesitz-Fußball möglicherweise nicht zu Werner passe. Havertz stand gegen Manchester United zum ersten Mal nach drei Wochen Verletzungspause wieder im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Stand: 03.03.2021, 14:00