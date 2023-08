Nach Übergriff FIFA sperrt Rubiales, RFEF attackiert Hermoso Stand: 26.08.2023 15:10 Uhr

Die FIFA hat Luis Rubiales vorläufig gesperrt und ihn angewiesen, Jennifer Hermoso nicht zu kontaktieren. Spaniens Verband bezichtigte Hermoso derweil der Lüge - und veröffentlichte Fotos.

Der Fußball-Weltverband FIFA verkündete die Entscheidung seiner Disziplinarkommission am Samstag (26.08.2023). Rubiales sei "vorläufig von allen fußballerischen Aktivitäten auf nationaler und internationaler Ebene suspendiert". Die Sperre gelte für 90 Tage, bis das Disziplinarverfahren gegen Rubiales am Donnerstag, 24. August, eröffnet wird.

Die FIFA hatte am Donnerstag ein Verfahren gegen Rubiales eingeleitet, der auch im Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) sitzt. Rubiales hatte die spanische Nationalspielerin Hermoso am Sonntag bei der Siegerehrung nach dem 1:0 im WM-Endspiel gegen Europameister England auf den Mund geküsst.

Keine Kontaktaufnahme

Die FIFA forderte Rubiales zudem auf, selbst oder über Dritte keinen Kontakt zu Hermoso oder ihrem Umfeld aufzunehmen. Auch der Versuch einer Kontaktaufnahme solle unterbleiben. Auch dem Verband RFEF wurde eine Kontaktaufnahme untersagt.

"Die FIFA bekräftigt ihr uneingeschränktes Bekenntnis zur Achtung der Integrität aller Personen und verurteilt deshalb jedes gegenteilige Verhalten aufs Schärfste", unterstrich der Weltverband.

RFEF bezichtigt Hermoso der Lüge

Der spanische Verband war zuvor zur Gegenoffensive angetreten, kündigte rechtliche Schritte gegen Hermoso an. Deren Darstellung, der Kuss auf ihren Mund sei nicht in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt, sei einer Lüge.

Um dies zu untermauern, veröffentlichte der Verband vier Fotos, die belegen sollten, Hermoso habe Rubiales im Überschwang des Jubels hochgehoben, ihn an sich gezogen und dem Kuss zugestimmt. Auch Rubiales selbst hatte sich bei einer Rede vor der außerordentlichen Generalversammlung des Verbandes am Freitag in Madrid als Opfer dargestellt und den von vielen geforderten Rücktritt verweigert.

Spaniens Spielerinnen streiken

Der RFEF reagierte mit der nächtlichen Erklärung auf Hermoso, die am Freitagabend in einer Mitteilung der Spielerinnengewerkschaft FutPro bekräftigt hatte, sie habe dem Kuss auf keinen Fall zugestimmt. "Ich fühlte mich verletzlich und Opfer einer Aggression, eines impulsiven Verhaltens, eines Machos, fehl am Platz und ohne meine Zustimmung", hieß es in der Mitteilung.

Unterstützung erhält Hermoso auch von ihren Teamkolleginnen. Das gesamte 23-köpfige Team, das den Weltmeistertitel holte, will vorerst nicht mehr für Spanien antreten. Ihr Streik soll andauern, solange Rubiales im Amt ist.