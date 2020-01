Beim weltberühmten Wembley-Tor im Finale der WM 1966 zwischen Deutschland und England stand Hans Tilkowski im Tor der DFB-Elf. Wie seine Familie am Montag (06.01.2019) dem Sport Informations Dienst bestätigte, ist der gebürtige Dortmunder nach längerer Krankheit im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der Torwart begann 1952 seine Fußballer-Karriere beim SuS Kaiserau. Drei Jahre später wechselte er zu Westfalia Herne, wo er bis 1962 219 Spiele in der Oberliga West bestritt. 1959 gewann er mit den Hernern die westdeutsche Meisterschaft.

In Dortmund hatte er seine beste Zeit

Zum Start der Bundesliga 1963 stand er bei Borussia Dortmund im Tor. In den folgenden vier Jahren absolvierte er 81 Partien für die Schwarz-Gelben. Der "König des Stellungsspiels" hatte in Dortmund seine beste Zeit. Er gewann mit dem BVB als erster deutscher Club gegen den FC Liverpool (2:1) den Europapokal der Pokalsieger, im Jahr zuvor den DFB-Pokal. Und noch lange saß er bei den Heimspielen auf der Tribüne und erlebte hautnah die glorreichen und schweren Zeiten der Borussia.

Spätestens 1966 wurde der Keeper weltweit bekannt. Im Dress der deutschen Nationalmannschaft hütete er das Tor der DFB-Elf im Endspiel der WM gegen Gastgeber England, als in der 101. Minute ein Schuss von Geoff Hurst an die Unterkante der Latte knallte, auf den Boden prallte und von Wolfgang Weber per Kopf ins Aus befördert wurde - das weltbekannte Wembley-Tor.

