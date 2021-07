Super League - Real, Juve und Barca suchen erneut Streit mit der UEFA

Video: Europäische Super Liga mit Milliarden von der Wall Street?

sport inside. . 11:50 Min. . WDR. Von Matthias Wolf.

Kommt eine europäische Super Liga? Die Hinweise verdichten sich, dass diese Frage an der Wall Street in New York entschieden wird. Die Bank JP Morgan Chase will angeblich mindestens fünf Milliarden Euro im Jahr investieren - für die Klubs gerade in Zeiten der Coronakrise lukrativ. | video