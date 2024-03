Fußball-Länderspiele Österreichs Gregoritsch mit Dreierpack - England remis Stand: 26.03.2024 23:08 Uhr

Dank einer Glanzleistung von Michael Gregoritsch hat Österreichs Nationalteam seinen Aufwärtstrend vor der Fußball-EM eindrucksvoll fortgesetzt. England spielte remis gegen Belgien.

Österreich, die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick, setzte sich in einem Testspiel mit 6:1 (2:1) gegen die Türkei durch. Das Ausrufezeichen des Abends setzte Angreifer Gregoritsch vom SC Freiburg. Mit seinem Dreierpack (44./48./59. Minute/Elfmeter) sorgte er praktisch im Alleingang für Österreichs Erfolg. RB Leipzigs Xaver Schlager hatte das Rangnick-Team schon nach zwei Minuten in Führung gebracht, sein Leipziger Teamkollege Christoph Baumgartner (78./Elfmeter) und Maximilian Entrup (90.+5) sorgten für den Endstand. Hakan Calhanoglu (25./Foulelfmeter) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

Bellingham trifft spät für England

Etwas besser als bei den Türken ist die Stimmung bei den Engländern, die spät immerhin noch zu einem Remis gegen Belgien kamen. Youri Tielemans (11./36.) erzielte in London beide Tore für das von Domenico Tedesco trainierte Belgien. Ivan Toney (17.) traf zunächst für die Gastgeber, der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (90.+5) sorgte spät noch für etwas Erleichterung im Wembley-Stadion.

Schweiz und Ungarn siegen, Schottland verliert

Auch Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz befindet sich nach dem 1:0 (1:0) in Irland in Form - dank des Treffers des Ex-Münchners Xherdan Shaqiri (9.). Schottland als weiterer Gegner der DFB-Elf verlor dagegen überraschend mit 0:1 (0:1) in Nordirland. Bereit für die EM in der deutschen Gruppe ist vor allem Ungarn. Mit dem 2:0 (0:0) gegen den Kosovo baute das Team von Trainer Marco Rossi seine beeindruckende Serie auf 14 Spiele ohne Niederlage aus. Wie schon beim 1:0 vier Tage zuvor gegen die Türkei sorgte der frühere Leipziger Dominik Szoboszlai (58.) für die Führung. Zsolt Nagy (86.) machte alles klar.

Mitfavorit Portugal hat dagegen erstmals unter Nationaltrainer Roberto Martínez verloren. Die Portugiesen unterlagen mit 0:2 (0:0) in Slowenien. Adam Gnezda (72.) und Timi Elsnik (80.) trafen für die Gastgeber.

Frankreich schlägt Chile

Vizeweltmeister Frankreich hat drei Tage nach der Heimniederlage gegen Deutschland (0:2) einen knappen Sieg gegen Chile geholt. Das Team von Trainer Didier Deschamps gewann in Marseille 3:2 (2:1), bekleckerte sich aber erneut nicht mit Ruhm. Nach dem frühen Rückstand durch Marcelino Nunez (6.) drehten Youssouf Fofana (18.), der Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani (25.) und Olivier Giroud (72.) die Partie. Dario Osorio (82.) brachte die Gäste noch einmal heran.

Sechs Tore zwischen Brasilien und Spanien

Brasilien und Spanien haben bei der nächsten Show von Fußball-Supertalent Endrick ein Zeichen gegen Rassismus gesetzt. Das Testspiel der beiden Nationen in Madrid stand unter dem Motto "Eine Haut, eine Identität" und endete mit einem 3:3 (2:1). Als weiteres Symbol führte zum ersten Mal Vinicius Jr., der am Montag wegen regelmäßigen rassisitschen Beleidigungen in Tränen ausgebrochen war, die Braslianer als Kapitän auf das Feld. Endrick, der ab Sommer im Bernabeu für Real Madrid auflaufen wird, überzeugte sein zukünftiges Publikum mit einem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:2 in der 50. Minute. Drei Tage nach seinem ersten Länderspieltor gegen England machte der 17-Jährige, der schon als "neuer Pele" bezeichnet wird, erneut mit einer starken Leistung auf sich aufmerksam. Zuvor hatten Rodri per Foulelfmeter (12.) und der Leipziger Dani Olmo (36.) die Gastgeber in Führung betracht. Der zwischenzeitliche Anschluss gelang Real-Star Rodrygo (40.) nach einem großen Patzer von Spaniens Keeper Unai Simon. Rodri traf spät zum vermeintlichen Sieg - erneut per Foulelfmeter (87.). Doch Luis Paqueta hatte das letzte Wort (Foulelfmeter/90.+6).