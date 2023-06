Vorletztes WM-Testspiel Deutschland siegt mit Mühe gegen Vietnam Stand: 24.06.2023 21:33 Uhr

Im vorletzten Testspiel vor der WM siegt Deutschland ohne zahlreiche Stammspielerinnen mit Mühe gegen starke Vietnamesinnen.

Die Tore beim 2:1-Sieg in Offenbach erzielten die Hoffenheimerin Paulina Krumbiegel (3. Minute) und die eingewechselte Freiburgerin Janina Minge (80.). Für Vietnam traf in der Nachspielzeit Thi Thanh Nha Nguyen (90.+3).

Bundestrainerin Martin Voss-Tecklenburg verzichtete auf zahlreiche Stars in der Startelf. So saßen unter anderem Kapitänin Alexandra Popp, Svenja Huth, Kathrin Hendrich und Abwehrchefin Marina Hegering (alle VfL Wolfsburg) zunächst auf der Bank.

Auch Melanie Leupolz vom FC Chelsea durfte nicht von Beginn an ran, die später ins Trainingslager nach Herzogenaurach angereisten Bayern-Spielerinnen um Lina Magull und Lea Schüller waren erst gar nicht im Kader. In Merle Frohms (Wolfsburg) und Sara Däbritz (Olympique Lyon) standen nur zwei Stammkräfte in der DFB-Startformation, die nachnominierte Melissa Kössler (TSG Hoffenheim) debütierte im Sturm.

Blitzstart dank Anyomi und Krumbiegel

Und die Deutschen starteten stark: Nach guter Vorarbeit der auffälligen Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt) glänzte Flügelspielerin Krumbiegel mit einem sehenswerten Hackentreffer. In der Folge jedoch offenbarte die uneingespielte deutsche Abwehr vor 13.652 Fans Probleme, Frohms (15.) klärte einen Schuss von Hai Yen Pham, Kapitänin des WM-Neulings, im Stile eine Handball-Torhüterin mit dem Bein.

Abstimmungsprobleme waren auch in der Folge nach drei Tagen Vorbereitung nicht zu übersehen, Frohms (42.) musste beim Fernschuss von Thi Van Duong ihr ganzes Können zeigen. Auch in der Offensive war viel Sand im Getriebe: Gefährlich wurde es vor allem, wenn Krumbiegel oder Anyomi über die Außen Druck machten. An der Frankfurterin Laura Freigang im Zentrum lief das Spiel hingegen ziemlich vorbei. Voss-Tecklenburg ärgerte sich an der Seitenlinie mächtig.

Voss-Tecklenburg: "Nicht die Idee, wie wir Fußball spielen wollen"

"Das ist nicht die Idee, wie wir Fußball spielen wollen. Es gibt in allen Bereichen noch ganz viel zu arbeiten und ganz viel zu tun", sagte Voss-Tecklenburg im ZDF: "Wir sind bei 40 Prozent. Wir mussten heute die Mannschaft zusammenwürfeln. Es ging nicht nur darum, dass wir bestimmte Spielerinnen sehen wollten, sondern auch bringen mussten."

Nach der Pause brachte Voss-Tecklenburg in Melanie Leupolz (FC Chelsea) und Marina Hegering (Wolfsburg) zwei gestandene Kräfte. Laura Freigang (Frankfurt/55.) und Kössler (60.) vergaben die nächsten deutschen Chancen. Auf der Gegenseite traf Thi Thuy Hang Nguyen (77.) das Außennetz, ehe die eingewechselte Minge ihr erstes Länderspieltor im zweiten Einsatz erzielte. Der späte Ehrentreffer sorgte für viel Jubel bei den Gästen.

"Es muss unser Anspruch sein, das besser auszuspielen, die Räume zu nutzen, genauer im Passspiel zu sein und klarere Chancen herauszuspielen", sagte Torschützin Krumbiegel. "Wir haben noch einiges vor uns bis zur WM, aber wir haben ja auch gerade erst angefangen. Ich bin mir sicher, dass wir sehr gut in die WM starten werden."

WM-Generalprobe am 7. Juli gegen Sambia

Die Vize-Europameisterinnen setzen nun die WM-Vorbereitung in Herzogenaurach fort, die Generalprobe steigt am 7. Juli in Fürth gegen Sambia. Dann steht auch das Quintett des FC Bayern zur Verfügung, das im Stadion am Bieberer Berg nur auf der Tribüne saß.