Anschlag in Kopenhagen Dänische Nationalmannschaft tief betroffen Stand: 04.07.2022 12:01 Uhr

Die dänische Nationalmannschaft ist nach dem Anschlag in einem Einkaufszentrum in Kopenhagen tief betroffen. Die für Montag (04.07.22) geplanten Medientermine wurden abgesagt.

"Dieses fürchterliche Ereignis hat die ganze Mannschaft und den Stab sehr bewegt", erklärte Nationaltrainer Lars Söndergaard. Beim dem Angriff am Sonntag (03.07.22) in der in der Field's Shopping Mall im Stadtteil Amager im Süden Kopenhagens starben drei Menschen. Mindestens vier weitere Menschen wurden durch den Schützen teils schwer verletzt. "An Tagen wie diesen wird einem wirklich bewusst, dass es Dinge gibt, die wichtiger und größer sind als Fußball. All unsere Gedanken sind bei den Opfern und deren Angehörigen", erklärte Söndergaard.

Die dänische Auswahl ist am Montag (04.07.22) nach London gereist. Am Freitag trifft der Vizeeuropameister auf Deutschland. Beim Turnier 2017 in den Niederlanden hatte die Auswahl der Dansk Boldspil-Union (DBU) das DFB-Team im Viertelfinale überraschend mit 2:1 bezwungen und war erst im Endspiel an den Gastgeberinnen gescheitert.

Die Generalprobe für die am Mittwoch (06.07.22) beginnende EM in England verpatzte die Söndergaard-Mannschaft. Gegen Norwegen verlor sie am vergangenen Mittwoch (29.06.22) in Viborg mit 1:2.