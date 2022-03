Freigang erlöst Frankfurt

Die Frankfurterinnen lösten am Sonntag ihre Pflichtaufgebe gegen die SGS Essen nur mit ganz viel Mühe. Im ersten Durchgang war Essen sogar die bessere Mannschaft, hatte Aluminium-Pech und eine Reihe weiterer guter Möglichkeiten. Erst nach dem Wechsel kam die Eintracht in den Rhythmus und verdiente sich am Ende das knappe 1:0, das Laura Freigang in der 50. Minute nach schönem Zuspiel von Letícia Santos im Nachschuss sicherte.

Nochmal Hoffnung im Abstiegskampf schöpft der SC Sand. Der Vorletzte rang überraschend den Tabellensechsten Bayer Leverkusen mit 2:1 nieder und gab die Rote Laterne an Carl Zeiss Jena ab.

Quelle: sid/dpa