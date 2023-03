16. Spieltag der Frauen-Bundesliga Bremens Frauen vergrößern die Sorgen in Köln Stand: 24.03.2023 21:29 Uhr

Einen Tag nach der Trennung von Trainer Sascha Glass haben die abstiegsbedrohten Fußballerinnen des 1. FC Köln ihre Negativserie in der Frauen-Bundesliga fortgesetzt.

Beim Tabellennachbarn Werder Bremen unterlagen die Kölnerinnen mit der Bereichsleiterin Nicole Bender-Rummler an der Seitenlinie 0:1 (0:0) und sind seit elf Punktspielen ohne Sieg.

Letztes FC-Tor im Oktober

Nina Lührßen gelang in der 85. Minute das Siegtor für die Bremerinnen, die sich vier Punkte vom Vorletzten Köln absetzten. Ihren bis dato letzten Treffer erzielten die FC-Frauen am 28. Oktober des Vorjahres bei der 1:2-Niederlage in Duisburg. Damit sind sie nun 909 Minuten ohne Erfolgserlebnis.