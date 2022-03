Für Neuseeland wäre es die erste Teilnahme seit der WM 2010 in Südafrika. Das entscheidende Tor für die Neuseeländer gegen Tahiti erzielte Liberato Cacace, Profi beim FC Empoli, in der Serie A in der 70. Minute.

Die Salomonen zogen dank eines 3:2 gegen Papua Neuguinea in das Endspiel der WM-Qualifikation von Ozeanien ein. Das Finalspiel zwischen Neuseeland und den Salomonen wird am 30. März ausgetragen.

Doppelpack von Alwin Hou für die Salomonen

Papua Neuguinea war durch ein Tor von Alwin Komolong, der einst in Deutschland bei Fortuna Köln und den Stuttgarter Kickers spielte, mit 1:0 gegen die Salomonen in Führung gegangen (23.).

Der Gegentreffer war ein Weckruf für die Hausherren. Alwin Hou gelang in der 33. Minute der verdiente Ausgleich für die Salomonen. Hou brachte die Salomonen nach der Pause mit einer Volleyabnahme in Führung (65.), anschließend traf Raphael Ohanua Lea'i Jr (71.) zum 3:1. Ati Kepo gelang nur noch der späte Abnschlusstreffer (88.)

Quelle: sid/dpa/red