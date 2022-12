FIFA WM 2022 Wout Weghorst - der tragische Beinahe-Held der Niederlande Stand: 09.12.2022 23:52 Uhr

Gerade einmal 20 Einsatzminuten schlugen für Wout Weghorst vor dem Viertelfinale der niederländischen Nationalmannschaft gegen Argentinien bei der WM 2022 in Katar zu Buche. Auch gegen die Südamerikaner war der frühere Bundesliga-Angreifer zunächst "Joker", um die "Elftal" dann nach einer Einwechslung mit einem Doppelpack in die Verlängerung zu retten.

Hanno Bode

Erst ein wuchtiger Kopfball-Aufsetzer zum 1:2, dann ein Schuss im Fallen nach einem tollen Freistoß-Trick zum späten 2:2-Ausgleich: Es waren zwei typische Weghorst-Treffer, die das lange harmlose "Oranje"-Team am Freitagabend (09.12.22) zurück ins Spiel brachten.

Solche und ganz ähnliche Tore hatte der hochaufgeschossene Angreifer zu seiner Zeit beim VfL Wolfsburg (von 2018 bis Anfang diesen Jahres) beinahe am Fließband erzielt. 71 Treffer in 144 Pflichtspielen schlugen für den 30-Jährigen zu Buche, bevor er sich seinen Traum von der Premier League erfüllte und zum FC Burnley wechselte.

In Katar nur in der Nebenrolle

Trotz seiner Treffsicherheit spielte Weghorst im Nationalteam zumeist eine Nebenrolle. Sein Debüt in der "Elftal" feierte der Stürmer erst 2018. Bis zur Wüsten-WM kamen nur 14 weitere Einsätze hinzu. Ein Doppelpack im "Oranje"-Trikot war dem aus der kleinen Gemeinde Borne stammenden Fußballer bis zum Viertelfinal-Duell mit Argentinien noch nicht gelungen.

Nun erzielte der "ewige Joker" zwei Treffer, die beinahe zwei Treffer für die Ewigkeit geworden wären. Treffer, die für ihn auch Balsam auf die geschundene Seele sein dürften.

Glücksmomente im "Oranje"-Trikot rar gesät

Immer wieder waren Weghorst andere Stürmer vorgezogen worden. Immer wieder hatte sich der 30-Jährige in seiner Wolfsburger Zeit über mangelnde Wertschätzung beklagt. Die Momente des Glücks in der Nationalmannschaft waren für ihn rar gesät.

Bei der EM 2021 gehörte er beim 3:2-Auftakterfolg gegen die Ukraine zu den gefeierten Torschützen - und scheiterte mit seinem Team dann schon im Achtelfinale. Anschließend war sein Stammplatz bei der niederländischen Auswahlmannschaft wieder die Bank.

Tränen nach dem Burnley-Abstieg, Tore für Besiktas

Und auch sein Wechsel auf die Insel war nicht von Erfolg gekrönt. Bei Burnley spielte der Angreifer nur eine Nebenrolle. Lediglich zwei Treffer gelangen ihm in 20 Einsätzen. Zu wenig, um den Abstieg des Vereins zu verhindern. Weghorst vergoss bittere Tränen nach dem verpassten Klassenerhalt. Das England-Abenteuer wurde zwischenzeitlich beendet.

Der frühere Wolfsburger wechselte auf Leihbasis in die Türkei zu Besiktas Istanbul. Am Bosporus blühte Weghorst wieder auf. Sechs Tore und vier Vorlagen in 13 Süper-Lig-Spielen sicherten ihm das WM-Ticket.

Beim Wüsten-Turnier hieß es für Weghorst dann wieder: warten. Elf Minuten gegen Ecuador (1:1), acht gegen Katar (2:0) und 60 Sekunden gegen die USA (3:1) waren seine Bilanz, bevor er gegen Argentinien in der 78. Minute eingewechselt wurde. Es folgten ein Doppelpack sowie ein verwandelter Strafstoß im Elfmeterschießen.

Dass die Niederlande trotz seines bisher größten Spiels für sein Heimatland ausschieden, passt irgendwie in die tragische Geschichte des Wout Weghorst im Nationalmannschafts-Trikot.