FIFA WM 2022 Provozierende Flagge - Geldstrafe gegen Serbien Stand: 07.12.2022 16:33 Uhr

Der Fußballverband von Serbien muss eine Geldstrafe zahlen, nachdem in der Kabine vor einem Spiel eine Flagge mit dem Umriss des Kosovo in serbischen Farben aufgehängt worden war.

Die Diziplinarkammer der FIFA verhängte eine Geldstrafe von 20.000 Schweizer Franken gegen den serbischen Verband, wie die FIFA am Mittwoch (07.12.2022) mitteilte. Auf der Flagge waren die Umrisse des Kosovo in den serbischen Farben sowie die Botschaft "Niemals aufgeben" abgebildet. Die Flagge hatte vor dem Spiel gegen Brasilien am 24. November in der Kabine Serbiens gehangen, in sozialen Netzwerken war ein Bild davon zu sehen.

Die FIFA-Diziplinarkammer bezog sich auf ihre Disziplinarregeln, die beispielsweise "anstößiges Verhalten" oder das Nutzen von "Sportveranstaltungen für sportfremde Kundgebungen" strafbar macht.

Kosovo seit 2016 Mitglied in FIFA und UEFA

Der Fußballverband des Kosovo (FFK) hatte mit deutlichen Worten auf das Bild reagiert. "Es ist beschämend, dass die Führer des Serbischen Fußballverbandes solche fremdenfeindlichen und völkermörderischen Hassbotschaften gegen ein gleichberechtigtes Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der FIFA und UEFA zugelassen haben" , schrieb der FFK auf Twitter.

Serbien erkennt den Kosovo nicht an und fordert ihn weiter als eigenes Territorium zurück. Kosovo ist seit 2016 eigenständiges Mitglied der FIFA und der UEFA.